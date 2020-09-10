財經加零一．精華｜田北辰指G2000生意跌五成　斥官不懂社會運作

新冠肺炎疫情已持續逾九個月，經歷三波肺炎疫情，加上動盪不安的內外政治因素，香港經濟可謂五勞七傷，商界尤其中小微企叫苦連天。《香港01》節目《財經加零一》今天（9日）邀請實政圓桌立法會議員、港區人大代表田北辰接受訪問，透露其創辦的連鎖時裝品牌的生意額大受疫情影響，今年五至八月的生意額按年跌五成。 田北辰指出，零售餐飲行業的租金佔整體開支近三至四成，惟政府一直拒出手減輕商戶的稅制負擔，直言：「政府話就話有經濟發展局（商經局），但完全唔知道零售嘅運作，（官員）係唔識呀！我可以話比你聽，官（官員）入面無人識零售、餐飲係做緊乜。」

田北辰多次建議政府推出三倍稅額抵免，若業主願減租，利得稅可獲三倍豁免。田慨嘆，政府「死都唔制」接納其建議。（歐嘉樂攝）

以政府禁日間堂食為例 田：政策如何百分百貼題和到地

田北辰接受《財經加零一》訪問時透露，其連鎖時裝品牌的生意大受疫情所影響，今年兩月份營業額按年跌七成，三月份營業額更按年跌八成，今年五至八月的生意額則有回升，按年跌五成。



田北辰多次建議政府推出三倍稅額抵免，若業主願減租，利得稅可獲三倍豁免。田慨嘆，政府「死都唔制」接納其建議，他在立法會和不同場合就議題質疑官員無數次，政府完全交不到合理解釋，情況甚至連泛民議員也在立法會會議上「幫口」。

田又以政府禁日間堂食為例，禁堂食後社會「拆天」，勞福局局長羅致光方承認，他從未考慮過戶外工作者，「佢以為人人上班也是在寫字樓，有冷氣、有張辦公枱，在這個情況之下，怎樣可能做到政策百分百貼題和到地。」

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