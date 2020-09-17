政壇諸事町｜東涌聚賭阿伯惡鬥區議員續集　真係上門講手

聚賭問題在不少社區均有出現，東涌南區議員王進洋一直跟進其選區內屋邨長期非法賭檔問題，繼先前噴水後，昨日出新「絕招」讀出長者賭徒手牌，王進洋稱當時對方已有意衝過去打他，不過當日最終沒事發生。 不料事件還有續集，今日下午王進洋在互助委員會辦事處工作期間，一名長者賭徒突然衝入搶去其手機，要求他刪除facebook相關帖文，期間更與現場街坊推撞。王進洋表示，該長者其後想打他的助理，又在走動期間絆倒，聲稱王進洋襲擊他，之後更報警，但在街坊作證下沒有拘捕行動。 王進洋強調，賭檔背後由黑社會經營，而他在處理聚賭問題時，已多次落區拜訪，本希望透過溝通解決，換來賭徒惡言威嚇，後來才改以其他方式「冚檔」。

王進洋晚上在facebook撰文，提到下午與助理在互助委員會協助街坊申請福利金津貼時，長者賭徒突然衝進搶走他的手機，命令他刪去帖文，更以粗言相向及推開街坊，令王的腰部撞到桌角。

王進洋稱，當他的助理嘗試拍攝時，該長者就衝向助理，所以他上前阻止，但被長者指稱他們欺凌。王又指，後來該長者自己退後再衝前，因而仆在地上，卻指控自己受襲，又指王不扶他起來，「你咁唔尊敬老人家？」

多名警員到場 街坊作證指賭徒打人

該名長者後來報警，王進洋指，警察到場後，本在互委會求助的街坊為王進洋作證人，指該長者才是動手之人。王進洋又提到，警員到場時，以肖像權為由不准他們拍攝，但指出香港並無肖像權，質疑警員有心針對他。他又指，自己與街坊以往就聚賭問題報警求助時，總被托詞推搪，「話好忙調動曬啲警察去查案」，但今次警方卻在5分鐘內到場，更派了一名警長、兩名督察及一名便衣探員跟進，認為如非有街坊為他作證，很可能被「告返轉頭」。