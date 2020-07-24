本港連續幾日過百宗新冠肺炎確診個案。疫情嚴峻，非法聚賭問題帶來衛生隱患。有葵青區區議員指，葵涌邨非法聚賭問題嚴重，邨內約廿名人士經常非法圍賭，又隨地吐痰，加上邨內已有確診個案，非法聚賭隨時成播毒溫床。區議員批評，警方對邨內非法聚賭執法不力，要求警方嚴正執法。

葵青區區議員梁錦威指，葵涌邨內已至少有4、5個聚賭黑點，每日早晚均有幾十名人士在不同位置聚賭，並且沒有戴口罩、飲酒抽煙，甚至隨地吐痰及小便，令衛生環境極惡劣。梁表示，區內非法聚賭問題存在多時，不過於今年尤其嚴重及令人關注，「最近疫情令問題再嚴重，邨內有人確診肺炎，好多衛生問題令街坊都擔憂」。

葵青區區議員梁錦威指，葵涌邨內已至少有4、5個聚賭黑點，每日早晚均有幾十名人士在不同位置聚賭，並且沒有戴口罩、飲酒抽煙，甚至隨地吐痰及小便。（受訪者提供圖片）

翻查資料，葵青警區於7月初進行一次打擊街頭賭博行動，共拘捕20名男女。梁錦威指，由於疫情嚴重，他在區內亦有巡邏，在發現聚賭後曾聯絡房屋署及向警方報案求助，惟房署職員到場後反被對方責罵，而警方接報後到場卻敷衍了事，「我們觀察到警方打擊非法聚賭每次都是好『公關式』，一次高調行動才拉幾個，平時我們報案則不作任何警告」。他批評警方執法寬鬆，「執法職責在於警方，他們從容對待非法聚賭令問題難以處理」。警方於周四曾到葵涌邨巡視，並未發現聚賭人士。

梁錦威表示，區內非法聚賭問題存在多時，不過於今年尤其嚴重及令人關注。（受訪者提供圖片）

警方回覆查詢時指，截至本月15日，葵青警區在區內不同地點進行25次打擊街頭賭博行動，共拘捕91名年齡介乎47至87歲的本地男女，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，並聯同相關部門人員清除用於聚賭的枱櫈雜物，其中8人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）而被警方發出定額罰款告票。