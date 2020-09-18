刺長毛者獲讚　議員批律政司選擇性檢控　考慮投訴裁判官

一名長者用金屬尖鑿攻擊「長毛」梁國雄後，昨日在法院審議時被法官讚賞熱愛社會，惟不應用暴力對待他人。民主黨許智峯、新民主同盟范國威、譚凱邦等區議員批評律政司選擇性檢控，認為不少參與示威者、民主派人士都被還柙，但親政府、建制人士卻被「放生」，要求終審法院首席法官馬道立跟進。 他們質疑，有關裁判官早前處理其他涉及示威者的案件時，就算只是藏有索帶、用雨傘敲打警員頭盔等，都分別判囚5個半月，不准保釋，而該長者卻被讚賞，更考慮只判社會服務令。因此，有關議員考慮正式渠道投訴。

譚凱邦表示，昨日不少法院裁決都令人覺得難以接受，認為法治需要被彰顯，但現時律政司選擇性檢控，又批評有法官不符常理地作判決，例如有裁判官讓該長者繼續保釋，認為相當遺憾，而人民力量「快必」譚得志只是因為發言，卻不可保釋。

譚相信，法庭無決心扭轉現存不公平的問題，「以往大家假設律政司會公正，但法庭已變成警方和律政司操弄的工具」。

許智峯表示，今日是特意出席支持譚得志，指他的行為不涉及任何肢體衝撃，只是發言及政見已被指為煽動，認為不合理，呼籲市民支持。他又反問，老翁昨日在庭上指，「黃之鋒、許智峯都要死」的言論是否煽動。許稱，他除了擔心自己人身安全，亦憂慮若法庭寬鬆處理，但「快必」卻被如此對待，市民會感受到不公道。

許智峯強調，應思考法律多大程度上達到公義，他以往一向相信司法獨立，盡量不作批評，但目前市民對公義的尺度，與司法機構的尺度差別愈來愈大，認為需要找出問題所在，包括研究司法人員推薦委員會的組成，是否應參考外國，不讓相關持份者加入等。

范國威相信，律政司用司法打壓譚得志，是為了令市民噤聲，質疑他申請第二次保釋仍被拒是「未審先囚」，被奪去兩個半月的人身自由。對於長者被裁判官讚賞一事，他認為會變相鼓勵不同政見的人，日後肆意襲擊民主派人士，而不用擔心受制裁。