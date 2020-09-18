陳凱欣議席上訴被拒感失望　疫情下並非補選時機

終審法院今日（18日）拒絕批出陳凱欣就其議席選舉呈請上訴的許可，陳凱欣見記者指，事件已暫時完結，對於判決感到「少少失落」。她強調自己在事件中並非做了任何行為、錯失，強調問題在於補選前發生的問題，她做任何事都改變不了結局，決定不在自己身上，角色被動。 被問到為是否應該舉行補選，陳凱欣指，她忘為應以疫情行先，雖然近期確診數字有所回落，但昨日仍有一半源頭不明。她強調，一日未有疫苗面世仍有疫情威脅，加上不少可用作票站的地方正被佔用，應否補選，因應香港疫情，認為現時未必適合。

陳凱欣今日下午見記者，她指自己由2018年11月當選至今，已在崗位盡力，能做、應做的事都有做，又指自己作為獨立議員面對很多困難，感謝前輩、同事等很多支持，與及選民十萬多票支持，認為是對其工作的囑咐，希望他們認同工作，未來繼續支持。

她又強調，自己擔任議員之前有做過不同的工作，未來任何可以幫助對抗疫情的作她都願意做，而她的地區工作至今，一直都沒有停過。

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陳凱欣又指，認為裁決肯定了選舉主任的權力及條件，自己在失望之餘，認為當局才是應該檢討的責任者。

被問到學校即將開課，為何仍不適合舉行補選，陳凱欣指，開學之前有不少前期工作，認為兩者不應劃上等號。

至於選舉主任的制度是否有可檢討空間，陳凱欣指，選舉主任的有關安排應由當局決定，自己只能表示，對裁決感到失望，而自己決定上訴，只是希望爭取更好的裁決。