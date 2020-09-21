陳同佳案｜死者母親潘太促投案　管浩鳴：陳同佳從沒想過逃避罪責

政情
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觸犯《逃犯條例》修訂的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月因洗黑錢案出獄，當時曾公開表示會到台灣自首，惟至今近一年仍未成行。死者潘曉穎的母親接受傳媒訪問，指「人在做天在看」，希望陳同佳盡快兌現承諾到台灣投案，不想再無了期等待。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴接受《香港01》查詢時表示，看不到陳同佳有「走數」的可能或痕跡，由一開始都沒有想逃避面對罪責，「如果唔係佢返香港就可以唔承認（殺害女友）」，亦不會引發修例一事。

管浩鳴指，他與陳同佳及其家人傾談當中，相信他最終會承擔責任，回台灣自首。管重申待兩地通關後，會親自到台灣與律師商討自首安排。

2019年2月，潘太（中）在民建聯陪同下開記者會，支持修訂《逃犯條例》。（資料圖片）

▼陳同佳去年出獄情況▼

稱對引發社會事件感內疚

死者潘曉穎母親潘太接受《立場新聞》訪問，要求陳同佳盡快去台灣投案，「要對得住自己，對得住我哋死去嘅女兒」，又指此刻最希望台灣、香港可盡快協調，令陳同佳到台灣投案，勿再拖延時間。

潘太去年在民建聯議員李慧琼、周浩鼎協助下開記招，支持修訂《逃犯條例》，她稱當時只要求香港與台灣做司法互助，不知道會引起一連串社會事件，對此非常內疚。

台灣陸委會發言人邱垂正上周曾表示，台港雙邊已經建立了單一聯繫窗口，隨時可以過窗口聯絡安排。他強調，案件唯一的關鍵在於港府的責任感，以及陳同佳真實的投案意願。

管浩鳴當時回覆指，會等兩地通關後，到台灣與律師商討陳同佳到台灣的安排，「有進一步消息，再通知大家」。

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