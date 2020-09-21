明日大嶼 ｜陳婉嫻撐前期研究撥款做好準備　批政府宣傳不足

財政司司長陳茂波日前表示，2020至21年度的綜合赤字增加至超過3000億元，財政儲備則降至約8000多億元，接近2003年SARS後的水平。他指「明日大嶼」計劃目前正進行前期研究工作，只涉及數億元，即使面對較嚴峻的財政狀況，有關項目亦會按計劃進行。 工聯會榮譽會長陳婉嫻認為，「明日大嶼」研究工作應該進行，因為土地前期研究工作耗時甚久。她表示保障香港住屋環境不一定需要填海，但做好準備不等同「做無謂嘢」。

明日大嶼是現時土地選項中，爭議性最大的一項。（資料圖片）

陳婉嫻今日出席工聯會活動後表示，當局應多管齊下覓地，她不同意香港缺地，指政府一直沒有動用「尚方寶劍」《收回土地條例》發展新界棕地。她又建議當局重推租金管制，遏止租金升幅，「等地產商唔好咁鬼惡」。

陳婉嫻指，疫情過後香港社會會遇到多重問題，包括就業、土地等政策都有待上路，不應輕言放棄，否則永遠都不能發展。至於社會有意見認為，政府在赤字下仍執意發展「明日大嶼」，她認為是政府宣傳不佳，「這個項目在社會上始終存在很大爭議，是否需要填海也有兩三派看法，必須在這方面達成共識。」

她又指，政府要進行「明日大嶼」前期工作，必須做好對水域的海洋生態影響研究，多徵詢環保團體意見。她認為現時社會出現撕裂爭拗，很多是因為推廣工作做得不好方令市民不滿。