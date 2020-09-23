滙控低走損立會投資收益？　「神秘投資組」成員：一男子影響更大

近日滙豐控股（0005）股價低走，跌穿30元關口，引發市場關注，昨日（22日）收市價再跌至僅28.7元，繼續迫近2009年「世紀供股價」低位28元。今日（23日）一開市更跌穿28元。 立法會和不少市民一樣，為免財政儲備因通脹而貶值，都會在市場上投資股票。其中，立法會有一個較少人認知的「神秘」小組，現由4名議員組成，專門為立法會秘書處投資策略出謀獻策。昔日的「大笨象」股價低迷，立法會的財政狀況有否受壓？ 有小組成員向《香港01》記者反映，由於小組的投資策略比較保守，股票只佔較小部分，因此即使滙控股價低走，對立法會投資效益整體影響不大。又說，相對而言，有一名議員對立法會投資的影響相信更大。

立法會秘書處會以過往盈餘累積下來的基金投資，幫補收入。（資料圖片）

翻查立法會行政管理委員會年報，現時立法會大部分經費皆來自政府的財政撥款。不過秘書處會將過往的財政盈餘組成基金，在市場上投資。從年報可知，立法會投資收入近年比較浮動，2016至2017財政年度為142.2萬元，2017至2018年度為932.9萬元，2018至2019年度為728.5萬元。

現時在立法會行政管理委員會之下，有一個名為「立法會投資顧問小組」的小組，專門向立法會秘書處提出投資意見。據悉，現時小組成員包括金融服務界議員張華峰、保險界議員陳健波、金融界議員陳振英及內務委員會主席李慧琼。

小組成員陳健波向記者解釋，小組會定期和秘書處召開會議討論投資策略，當獲得過半成員支持（即3名成員），秘書處就會實行相關的投資策略。當遇上股市大上大落時，小組也會召開會議。

陳健波表示，滙控低走對立法會整體投資效益相信影響不大。（資料圖片）

陳健波：內會風波阻小組更新投資策略

陳健波指，小組有保密規定，秘書處投資組合方面不能詳細透露，不過對於投資組合方面要求比較嚴格，例如股票只能買指定範圍的藍籌股，和立法會職能有潛在利益衝突的股票如港鐵等也須避免。但陳健波指，由於秘書處投資的主要目標只是跑贏通脹，因此投資策略上會相對保守，大部分都是定期存款，股票一般只會佔一成多，所以相信港股市況波動，對立法會整體投資的影響不大。

相對股市波動，陳健波表示有一個因素可能對立法會投資狀況影響更大，那就是內會停擺事件。他解釋，由於投資顧問小組每年都要重新成立，當中要經過內務委員會的同意，但內會自去年10月至今年5月，因郭榮鏗接布而未能選出正副主席，除嚴重影響立法會運作外，另一個可能較少人談及的影響，便是顧問小組有7至8個月無法開會。陳說，即使今年3月起外圍和港股市況波動，但立法會因不能更新立法會的投資策略，對投資的效益造成影響。

立法會秘書處回覆查詢指，行政管理委員會透過特區政府周年預算獲取撥款，以支援立法會的工作。根據《立法會行政管理委員會條例》，行管會可按其認為合適的方式，處理並非即時需用的款項及將其投資。行管會轄下成立了投資工作小組，負責就行管會的投資事宜向行管會提供意見。工作小組會因應當前的經濟環境，不時檢視投資組合，並向行管會作出建議。

秘書處補充，行管會的投資組合約九成為銀行存款（包括定期存款），餘下的約一成為股票投資。股票市場的波動對行管會的整體財政影響甚微。