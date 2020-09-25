曾稱不服務支持23條立法市民　離島區議員王進洋被廉署召見調查

離島區議員王進洋昨晚（23日）在Facebook上表示，因三月初曾發布「不會服務支持《基本法》23條立法的市民求助」的宣誓，被廉署召見調查，王進洋強調，寫信協助新移民家庭一家團聚只涉及市民個人利益，從來都不屬於區議員的工作範圍，如市民求助涉公眾利益如投訴區內聚賭，仍會接受及跟進有關事件，《香港01》正就事件向王進洋查詢，暫未收到回覆。

王進洋指，昨日因有關「不接受支持《基本法》23條立法的市民求助」而被廉署調查，因此取消了「12手足postcard活動」。王進洋指，如有關市民的求助涉公眾利益如投訴區內聚賭，仍會接受其求助及跟進事件，惟求助只涉個人利益，如寫信協助新移民一家團聚，根本從來都不是區議員的職權範圍，但多年被建制派做壞規矩「玩爛市」，因此區議員過往都淪為快速上樓的踏腳石，另外，如求助者於事件中屬錯誤的一方，只是想利用選票向區議員施壓，求助恕不受理。

王進洋又表示有街坊問到，此事是否廉政公署及政府故意打壓區議員及製造白色恐怖，他重申絕對沒有此事，並指如果有危險會保護自己、做足措施，希望街坊釋除疑慮。

王補充，雖然法例沒有規定廉署的調查要保密，但仍會接受剛才兩位廉署職員的建議，不透露所有重點細節。