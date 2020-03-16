王進洋發聲明不服務支持23條立法者　周浩鼎批言論歧視促道歉

早前深水埗區議員李文浩及公民黨劉家衡的聯合辦事處外張貼告示，寫上「藍絲與狗不得內進」，引起建制陣營不滿，有「藍絲」連日到議辦示威釀成衝突，有政黨更稱計劃向廉署舉報二人涉嫌公職人員行為失當。 一波未平，一波又起。盛傳有意參選立法會區議會（第一）界別的離島區區議員王進洋在網上發表「終止服務聲明」，稱將拒絕接受所有「支持23條立法」的市民求助。他向《香港01》表示，一些與他政見不同的居民「只係貪個餅」，即使用心服務亦難以「感化」他們，故將拒絕接受這些市民的個人求助，但若求助有助公眾利益，他亦會協助。 當區前區議員、民建聯立法會議員周浩鼎批評，相關言論帶有歧視，促請王進洋收回有關言論，並向居民道歉。

王進洋的團隊早前在辦事處外派發口罩及搓手液給街坊。（王進洋facebook圖片）

去年在東涌南選區擊敗周浩鼎的王進洋昨晚（15日）在Facebook表示，「基於良知為由，本人將拒絕接受所有『支持廿三條立法』的市民的求助；不論民意逆轉，不論白色恐怖。從今天起，直到永遠。」

王進洋接受查詢時稱，明白街坊對他的服務有期望，但區議會工作已開展了一段時間，是時候多關注政治原則的問題，「如果為推動（區議會工作）而推動，更加不健康」。他稱自己提供服務時，已盡九牛二虎之力，卻發現一些政見本身不同的居民「只係貪個餅」，「始終不被感化，（我）情感上真係會灰心。」

早前李文浩及劉家衡的辦事處連續幾日被滋擾，有議員助理因而被捕，王進洋稱不擔心自己被狙擊，相信「藍絲與狗不得內進」一句，或勾起部分人「對歷史的瘡疤」，憤而行動，而他相信自己區內的街坊會「顧念感情」。

王進洋指，要壯大本土派的支持力量，「唔係一定要靠踩低中國人」。（資料圖片）

壯大本土派不一定靠「踩低中國人」

王進洋稱，正聯絡曾表明不招待講普通話食客的「光榮冰室」負責人，建議冰室改為「只招呼香港人」或「不招呼非本地人」。他解釋，自己雖然不認為有關做法屬歧視，但有部分民主派支持者認為，要壯大本土派的支持力量，「唔係一定要靠踩低中國人」。

他又指，理解有新移民亦希望成為「香港人」，但礙於口音等問題，生活上可能會遇上一定困難，相信應以是其是、非其非的態度對待，如果內地人的行為有做錯時直斥其非。

周浩鼎在區選落敗，無法循超區連任立法會。（鄭子峰攝）

周浩鼎批言論卑劣

被指正考慮參選立法會新界西直選的元朗區議員林進，昨晚亦在Facebook貼出「不服務宣言」，更在hashtag寫道「此風可長」。

當區前任議員、民建聯周浩鼎批評，相關言論帶有歧視，促請王進洋收回有關言論，並向居民道歉。周浩鼎批評反對派議員以「順我者昌，逆我者亡」的心態服務市民，十分卑劣，污衊民選區議員的職能。