政圈風聲｜中聯辦會面洩密風波　建制陷兩難：係何君堯自己放風

中聯辦官員本周一（21日）與建制派立法會議員會面，有份出席的何君堯，事後在建制派手機通訊群組內，發表會面「內容重點」，稱來年要改革司法、教育和社福界「三座大山」，遭其他建制派議員怒轟，指何君堯所列的僅屬個人觀點，絕非「建制派共識」，更非出自中聯辦官員之口。 事件引發的洩密風波繼續燃燒，政圈關注，究竟是誰人向傳媒洩露會面群組內的通訊內容。多於一名建制派向《香港01》表示，相信是何君堯自行向傳媒洩密，坦言「我地有邊個會講出去吖」，強調何的意見「絕對不代表整個建制派」，但陣營又不能公開表示不同意，故陷入兩難局面。 有知情者更指，在洩密風波出現後，中聯辦在洩密後，再私下聯絡部分議員，提醒會面內容屬保密，不希望有人再向外公開。

多於一名建制派向《香港01》表示，相信是何君堯自行向傳媒洩密，坦言「我地有邊個會講出去吖」，強調何的意見「絕對不代表整個建制派」，但陣營又不能公開表示不同意，故陷入兩難局面。（資料圖片）

據了解，當日有三場會面，第一場由中聯辦主任駱惠寧與建制派核心飯聚，與會的包括建制派「班長」廖長江、民建聯主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀等。另外的會面分兩場進行，分別由副主任陳冬和何靖主持，何靖主要與直選議員會面，陳冬則主持與功能組別議員的一場。

據報道指，何君堯提及立法會有「三座大山」要處理，包括司法改革，「可由爭取脫去假髮做起」，廢除大律師稱銜，以及將司法推薦委員會人數由9人增加至11人。第二是教育，「由革走黃獨老師做起」，中學文憑試（DSE）須剔除通識科。第三是社福界，要糾正非政府組織（NGO）和社工，「把他們變成支持政府依法施政」。

中聯辦近日再個別提醒建制派勿再洩密

有與會建制派形容，今次事件已非只是建制內部洩密，而是涉及何君堯與中聯辦的信任問題。該人形容雙方關係已告破裂，又透露中聯辦在洩密後，再私下聯絡部分議員，提醒會面內容屬保密，不希望有人再向外公開。

另有建制派表示，陣營內一向有共識，閉門會面內容一向不作公開，即使有人即場筆錄，會後也不會在群組內重複內容。該人強調，報導所指有關何君堯的發言內容，全屬其個人意見，所提及之「三座大山」牽涉範圍甚廣，更遑論是建制派共識。

與會建制：會面本無特別 故無反駁何言論

有知情者坦言，「何君堯有關司法界的建議係完全無可能，如果佢要廢除大律師，我第一個廢除佢（何）」。至於為何沒有人即場反駁何君堯的觀點，該建制派說，今次會議只是「放煙花大會」，本無特別，會上各人只顧闡述個人觀點，無暇反駁他人言論。

對於有報道提及，當時席間有人指，政府推出政策及措施前，連行會成員也無討論過，而在席的行會成員張國鈞也默認有這樣情況，據悉並非事實，張國鈞在會上更明言不同意此說法。

另有與會者形容，何君堯今次舉動「變相夾建制派上枱」，因建制派不可能公開反駁他的觀點，只能暗中不滿，但指他今次不但惹怒建制派，更令中聯辦感到不滿，可謂得不償失。該人分析，相信何君堯無意「扮大佬」，但指他過去作風一向獨行獨斷，與其他建制少有交流，今次在陰差陽錯下，才會有這樣結果。