港區國安法｜英斥國安法旨在消滅異見　中反駁濫用平台散播假訊息

昨日（25日）聯合國於瑞士日內瓦召開人權理事會會議，英國、澳洲等國均表達對香港及新疆問題的關注。英方代表、外交及聯邦事務大臣塔里克·艾哈邁德（Tariq Ahmad）會上批評，中國將國家安全法強加於香港，更指《港區國安法》顯然用作消滅異見；中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印則批評，英方對中國進行無端指摘，濫用理事會平台散播虛假訊息，歪曲歷史。

英國外交及聯邦事務大臣艾哈邁德（Tariq Ahmad）（Reuters）

英方會上指出，《港區國安法》允許部分案件在中國內地訴訟，英方對中國的司法獨立及法律程序是否正當感憂慮，英方呼籲中國履行《中英聯合聲明》的承諾，保障港人權利及自由，以及確保香港司法獨立。

中方發言人劉玉印反駁指，香港已經回歸23年，是中國的香港，而非英國的殖民地，而《中英聯合聲明》是中英雙方對於中國收回香港及有關過渡期安排的文件，隨着1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中規定的與英方有關的權利和義務都已履行完畢，強調「英國對香港無主權、無治權、無監督權。我們奉勸英方不要自作多情，盡早從殖民主義的迷幻世界走出來」。

中方發言人劉玉印重申，香港、新疆問題不是人權問題，只是中國維護國家主權、安全和統一，堅持依法治國，確保人民安居樂業。又引述聯合國消除種族歧視委員會報告稱，近年英國種族歧視和種族主義犯罪顯著上升，質疑英國「踐踏人權」，質疑英國有甚麼資格充當「人權師爺」。