港版國安法｜楊潤雄： 正制定國安教育教材　擬定課程大綱

《港區國安法》實施後，教育局計劃將國安教育加入學校課程。教育局局長楊潤雄接受港台節目《議事論事》專訪時表示，香港對「國家安全」的概念可能較陌生，要協助教育界準備，現時正準備相關教材及課程大綱配合。他續指，過去一年社會事件，有很多學生被捕，情況令人關注，教育界受到很大壓力，認為要將他們帶回正確道路，明瞭香港與國家的關係，守法的重要性。 至於早前引起爭論的「三權分立」事件，被問到向書商提出修訂是否因為受到壓力，楊潤雄表示，任內面對多方壓力，包括社會、議員、「KOL」 （意見領袖）等，但來自中央的壓力是最少，強調中央專重香港制定教育，稱「三權分立係自己做。」

教育局局長楊潤雄接受港台節目《議事論事》專訪。（香港電台）

楊：教育界要將年輕人帶回「正確道路」

楊潤雄接受港台節目《議事論事》專訪表示，去年社會事件中，有很多年輕人被捕，引起社會關注，教育界亦承受壓力。他認為，協助青年人是社會的工作，但年輕人大部分時間在學校，認為教育界應將他們帶回「正確道路」，明瞭香港與國家的關係，和守法的重要性。

楊潤雄又指，相信業界接受《國安法》已立法及實施，需要幫助年輕人了解法例背後精神、對他們的影響，業界亦樂意去做。他認為，香港對「國家安全」的概念可能較陌生，局方會協助教育界準備，透露現時正準備相關教材及課程大綱配合。

被問到學校可否討論《國安法》制定、學生可否持不同意見，楊潤雄表示，老師不論立場如何，有責任為學生解惑，帶動學生了解為何需要就國家安全立法、中央與特區政府為何推動一系列工作。他舉例，《國安法》是否需要由中央立法，不同人持不同看法，校園仍然可以討論，學生可以有自己想法，但老師要讓學生「明白中央嘅考慮。」

反問是否每個教師完全明白「三權分立」​

出版社今年將高中通識科教科書送交教育局審閱後，刪改「三權分立」內容，引起社會強烈討論。楊潤雄表示，本港政治體制，不能單用「三權分立」四字形容，要以《基本法》為依歸。他強調，「是非對錯」要清楚，作為教科書資料要正確，「不可含糊」，亦要配合課程宗旨，不能夠放誇張失實的資料、「太一面倒嘅意見」。

他又提及，有評論員質疑教育界有多少老師明白「三權分立」，楊指，「懷疑有啲人都識，唔會低估」，但反問是否每個老師都能夠做到，認為大學先有能力討論三權分立，中小學應回歸基礎事實。

楊：來自中央的壓力最少

被問到提出修訂是否因為受到壓力，楊潤雄表示，任內面對多方壓力，包括社會、議員、「KOL」 （意見領袖）等，但來自中央的壓力是最少，強調中央專重香港制定教育，稱「三權分立係自己做。」

他續稱，教育局一直面對很多壓力，近年面對問題「政治化」，預料未來若《國安法》課程有增潤，外界會「做文章」。他指，教育局遇過困難的時刻，「做咩都比人攻擊」，但「心意立定」，正確的事就要做。

▼復課指引▼

+ 3 + 3 + 3

全港中小學及幼稚園於下周三復課，楊指，現時本港疫情回落，但若個別學校有員工或學生確診，學校有需要停課一段時間，若果再有大規模爆疫，課堂或要再調節，故學校須有心理準備在家學習與實體課堂交替。他又重申請，專家意見認為除罩午膳存在風險，維持半日面授會較穩妥，視乎疫情發展，才會決定何時恢復全日制。