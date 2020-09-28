劉鳴煒智庫推政治桌遊　勾心鬥角爭上位　劉：完全無興趣做特首

由劉鳴煒任總監的MWYO青年辦公室，近日推出首套模擬香港政治生態的桌上遊戲《權謀風暴》，玩家可選擇成為建制、泛民或中間派，體驗政治背後的鬥智鬥力、爾虞我詐，甚至不擇手段達成個人政治目標。 本身是青年發展委員會副主席的劉鳴煒說，遊戲讓玩家透過換位思考，了解不同人士立場，體會政治背後的千絲萬縷。至於其「目標卡」是否做局長甚至特首，劉鳴煒斬釘截鐵說「完全無興趣」，目前只想做好海洋公園主席及青年工作。

ＭＷYO青年辦公室推出全港首副政治桌遊，讓青年體驗政治背後的鬥智鬥力，玩家可選擇當建制、泛民抑或中間派。（盧翊銘攝）

▼政治桌遊《權謀風暴》▼

劉鳴煒扮中間派夠「騎牆」

《權謀風暴》桌遊以MWYO青年辦公室以研究項目 《權力遊戲：香港青年從政秘笈》為基礎，讓對香港政治感興趣的青年，藉遊戲體驗香港政治形勢，玩家可選擇扮演建制派、民主派或中間派，各有不同的政治本錢、技能、障礙及政治目標。

玩家需要利用工具卡和經歷不同事件，累積民望、財力、政治、人脈及親中五大指數， 換取權位；過程中需推測其他玩家的政治目標，料敵機先，時而挑撥離間，巧言令色，時而拉攏政敵，枱底交易。

近年出任多項公職的MWYO總監劉鳴煒，親身落場與記者對戰，他扮演身份是記者的中間派，在多項爭議事件上非常代入角色，例如支持「明日大嶼」，卻反對成立「青年發展局」，貫徹中間派「騎牆」定位，以獲取「能量幣」最快達到政治目標。

劉鳴煒指，推出政治桌遊是希望以另一種方式呈現香港政治，讓喜歡玩桌遊的年輕人，嘗試換個角度看政治，了解不同立場。MWYO研究員、《權謀風暴》作者郭東旺指，不少青年人對政治有興趣，但落場從政與在旁觀察是兩回事，遊戲可令玩家體驗做每個政治決定的糾結。

玩家需就社會事件表態，在遊戲中扮演「中間派」的劉鳴煒抽到成立「青年發展局」事件，為了賺取「能量點」，他投下反對票。（盧翊銘攝）

遊戲卡貼近時局 「預視」國安法出現

《權謀風暴》籌備時間逾一年，遊戲中的社會事件竟相當貼近時局，例如「人大常委會將《國安法》納入附件三」、「政府擬發行『明日大嶼債券』計劃」等，郭東旺指，籌備過程中要不時更新內容、對未來作預測，希望令遊戲更貼近實況，並「預視」不同事件出現，包括「美國中止香港關係法」、「民主派在立法會35+」等。

遊戲世界充滿爾虞我詐、角力鬥爭，與現實政治是否相當貼近？最近接掌「燙手山芋」海洋公園的劉鳴煒說，任何社會都有類似情況，希望盡量在遊戲呈現，「同你在大學讀政治101是完全兩個世界，要做好青年人參與公民社會，不可只靠理論、課本去體會。」

▼海洋公園推出「森度遊」 劉鳴煒園內做瑜伽▼

稱「完全無興趣」做官

現年40歲的劉鳴煒近年積極參與公職， 曾傳出有意加入熱廚房，今次與記者對戰中，巧合地抽中要爭取成為問責局長，這是否劉鳴煒現實中的「目標卡」？他斬釘截鐵稱「完全無興趣」，不論是局長或特首，遊戲中亦沒有設定成為特首的「目標卡」，因條件太高，其個人「目標卡」是做好海洋公園及青年工作。

至於如何玩好政治遊戲，劉鳴煒笑言，在遊戲中他是不擇手段的，一心儲分向政治目標邁進，現實中的政客亦可能如此，只是絕大部分人都不會承認，但認為有些人是真心服務社會。

《權謀風暴》定於10月公開發售，目前生產約數百盒，劉鳴煒說，未來會與政黨見面介紹，「我自己好想做到，泛民、建制政黨坐埋一齊鬥，角色交換，讓泛民試試做建制的感受，建制派亦試試做泛民」，擺脫現實政治中的角色設定。