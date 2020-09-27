立法會延任｜毛孟靜指留任屬兩害取其輕　周梁淑怡斥建制盲撐政府

民主派立法會延任民調結果周二（29日）揭盅，表明服鷹民調結果決定去留的香港本土立法會議員毛孟靜今天（27日）出席《城市論壇》時表示，支持留任是兩害取其輕、無辦法之中的辦法。杯葛延任的人民力量陳志全則指，他在2016年9月當選議員，民意授權只有4年，今年9月30日便任務完成，功成身退。 自由黨榮譽主席、前立法會議員周梁淑怡認為，議會內應有民主派議員和反對聲音，她批評建制派盲目支持政府，關於中央的事情「唔使諗就㩒掣（通過）」，又批評建制、泛民兩派在議會內以政治凌駕一切。

陳志全表示，其民意授權只有4年，今年9月30日便任務完成、功成身退，又認為大部分支持者也反對他參與由人大延任的立法會會議。（鄭子峰攝／資料圖片）

毛孟靜：功能界別議員不可能不留任

陳志全表示，其大部分支持者反對他參與由人大決定延任的立法會，故任期於9月30日屆滿，他便功成身退。他認為，民調亦是解決爭議的方法，自己亦講過如果全體民主派接受民調綑綁，他也會以民調決定去留，只是最終並非所有議員也願意服鷹於民調結果。

陳志全指，若傳統泛民以資源論支持他們留任，他質疑若中央將第六屆立法會再延任、甚至直接委任議員，按照泛民邏輯，也會因資源而留任和接受委任。

毛孟靜認為，支持留任是無辦法之中的辦法，她認為留任問題上不應只講原則，又認為是次爭議與2017年特首選舉相似，當時民主派認為兩害取其輕，支持曾俊華，但陳志全等人則認為按原則應投白票。毛孟靜稱，自己的抗爭意志一直非常高，又認為一些功能界別議員不可能不留任，例如教育界葉建源，指教育界未來一年將繼續受針對，葉建源留任至少仍「on the spot」，能夠表達「最起碼的基本聲音」。

周梁淑怡表示，作為前議員，看到今天的立法會令她很心痛。（洪嘉徽攝／資料圖片）

周梁：做建制派唔係為咗認叻

曾任多年立法會議員周梁淑怡表示，看到今天的立法會令她很心痛，已經不是她們認識嘅立會，並非履有議會應有功能。周梁認為，此責任屬於所有議員，建制、泛民也需負責任，批評兩派以政治凌駕一切，只顧抗爭，泛民議員在內抗爭，建制派則對著泛民抗爭。她批評建制派盲目支持政府，關於中央的事情「唔使諗就㩒掣（通過）」，又批評建制、泛民兩派在議會內以政治凌駕一切。

周梁又質疑延任事件反映泛民不團結，陳志全反駁，民主派無絕對團結，認為過去一、兩年，民主派已是最團結，即使是溫和派，也會行上最前線，「無分溫和定激進」，又認為即使延任問題是敵人的分化策略，也希望是次事件對民主派團結造成影響減到最少。陳志全重申，自己不是激進派，認為若政府願意接受議員和市民聲音，就不用以遊行、示威表達訴求。

周梁表示認同陳志全的觀點，因此重申當前局面不是只有民主派要負責任，建制也要負責任，她強調做建制派「唔係為咗認叻」，不過笑言建制派也不認她是其中一分子。周梁續指，建制派現時不是靠「議（事）」而解決，而是靠多票解決問題。