立法會延任｜憂撤出議會迎全面清算　林卓廷：堅守議會裡應外合

人大決定延任立法會不少於一年後，民主派就去留問題各執一詞。民主黨委託民意研究所舉行的民調將於下周一（21日）展開，為期一周，料29日會有結果。該黨立法會議員林卓廷指，民調樣本會由原定的2,000個調高至2,400個，民主派支持者的參考組群門檻會3分2改為一半。 身負暴動、妨礙司法公正等5條罪的林卓廷，概嘆即使一年前都沒想過，香港會變成今日「指鹿為馬」、以言入罪的情況，認為在此時刻更應堅守議會戰線，與街頭抗爭裡應外合，以時間換取空間，「頂到幾耐頂幾耐」。

林卓廷接受民主黨前主席劉慧卿訪問。（直播截圖）

林卓廷今日接受接受該黨前主席劉慧卿訪問，談及未來的議會抗爭有2個途徑，一是跟議會規則「搞程序」，二是肢體衝突。他以經民聯梁美芬為例，對方以要求運用《權力及特權條例》，徹查反修例以來的外國勢力干預及資金來源等，憂慮若民主派全面撤出議會，建制可全速通過，「全面清算所有有份參與運動的港人」。

第三輪防疫抗疫基金將於本月底交予財會審批，基於4年會期尚未結束，民主黨會出席有關會議。被問到若留任議會，會否就下月14日公布的《施政報告》會見林鄭，林卓廷就稱上年已經沒見，又直言「對佢都唔知有咩好講」，批對方「塞住自己隻耳，合埋自己對眼，淨係聽啱聽嘅說話、北京嘅旨意」。

劉慧卿於結尾預告，自己下周將會訪問立法會主席梁君彥，問林卓廷對梁有何提問，林卓廷直批對方是立法局以來能力最低的主席，在任期間極不稱職及公允。