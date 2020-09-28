美駐港領事與港府會面前須獲中方批准　葉劉：日後只參與合規會面

中美關係近期日益緊張，《南華早報》昨日（27日）引述內部文件指，中央政府擬對美國採取反制措施，限制美國駐港外交官與本港政府官員、政黨人士和教育機構會面前，必須先獲中國外交部駐港特派員公署批准。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀接受查詢時表示，有關規定只適用於美國駐港外交官，對建制派並無影響，因應新規定，日後她只會參與合規矩的會面。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，有關規定只適用於美國駐港外交官，對建制派並無影響，因應新規定，日後她只會參與合規矩的會面。（資料圖片 / 高仲明攝）

《南華早報》在報道中引述內部文件指，新措施規定美國駐香港總領事、其繼任人或代表成員，如需到訪任何內地和本港政府機構，或與相關人員會面前，必須先獲外交部駐香港特派員公署批准，會面形式包括任何正式、私人、社交和網上會議。文件又訂明，除了政府機構外，本港和內地任何公營或私營教育機構同樣被納入規定。

報道引述自由黨黨魁鍾國斌表示，早前獲美國駐港總領事史墨客邀約私下會面，討論本港最新發展，當時他出於禮貌主動通報外交部駐香港特派員公署，公署建議他現階段不適合與美國駐港官員會面。

報道亦引述美國國務院發言人回應，批評中央政府最新措施進一步證明，北京多年來廢除港澳自治權，並一手摧毀其蓬勃發展。

《南華早報》昨日（27日）引述內部文件指，中央政府擬對美國採取反制措施，限制美國駐港外交官與本港政府官員、政黨人士和教育機構會面前，必須先獲中國外交部駐香港特派員公署批准。