美駐港領事晤眾志　外交部駐港公署： 強烈不滿接觸「港獨」頭目

昨日(7日)開始網上流傳，有人拍攝到香港眾志秘書長黃之鋒和常委羅冠聰，懷疑於金鐘一間酒店與美國駐港澳總領事館領事Julie Eadeh會面的情況，消息引起建制陣營關注。 外交部駐港公署下午就事件開腔，形容是美駐港總領館官員接觸「港獨」組織頭目，外交部在同日緊急約見美駐港總領館高級官員，提出嚴正交涉。

羅冠聰在五月時曾與美國國務卿蓬佩奧會面。(羅冠聰facebook)

外交部駐港公署表示，公署有關負責人於8月8日緊急約見美駐港總領館高級官員，就眾志成員懷疑會見美國駐港澳總領事一事提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，要求美方就此作出澄清。

負責人強調，中方維護國家主權安全和香港繁榮穩定的意志堅定不移，堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務，並強烈敦促美駐港總領館人員恪守《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等國際法和國際關係基本準則，恪守領事人員身份與職責。

負責人要求美駐港總領館人員「立即與各種反中亂港分子劃清界限，立即停止向違法暴力分子發出錯誤信號，立即停止插手香港事務，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

黃之鋒 ：會面談論《香港人權民主法》

黃之鋒昨日在facebook解釋事件，指自己跟美國駐港領事交流，會面內容談論《香港人權民主法》的立法進程，亦有促請美國停止出口催淚彈和橡膠子彈予香港警察。黃指出，美國領事當日亦有與建制派及民主派的立法會議員會面，「美國領事乜人都約架啦。」黃又指，自己與羅冠聰分別曾與美國議員及美國國務卿蓬佩奧會面，跟駐港領事交流沒有甚麼特別。