民陣10.1港島遊行上訴失敗　保安局籲市民勿參與非經批准集結

民陣日前向警方申請於10月1日在港島舉辦遊行，但隨即收到警方發出的反對通知書，民陣向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，今日（28日）聆訊有結果。 港島警區警司張志偉表示，公眾集會及遊行上訴委員會維持反對遊行的決定，警方對此表示歡迎，呼籲市民當日不要參與非法活動，強調警方屆時會果斷執法。 民陣召集人岑子杰其後見記者表示，上訴失敗反映林鄭將抗疫變打壓反對聲音的工具，又指民主派的「五大訴求」至今未獲港府回應，他重申要求當權者釋放所有「義士」，包括12名被扣押在深圳鹽田看守所的港人。

港島警區警司張志偉晚上見記者，指經風險評估後，認為民陣10月1日擬舉辦的遊行屬人多及高風險活動，認為會增加感染新冠肺炎的風險，危害公共安全及影響他人的權利。他又指，近日出現多次非法集結及暴力事件，故警方根據公安條例第245章反對有關遊行。民陣在上訴後，公眾集會及遊行上訴委員會維持有關決定，警方對此表示歡迎，呼籲市民當日不要參與非法活動，強調警方屆時會果斷執法。

警方強調，尊重每名市民有遊行及集會權利，至於當日的部署，警方指各區都會有足夠警力．絕不容許發生非法行為。

保安局晚上發新聞稿，指公眾集會及遊行上訴委員會在聆訊後，決定維持警方反對十月一日舉行公眾遊行的決定，強調相關活動屬未經批准的集結，任何人就遊行作宣傳或公布，或參與遊行，都可能觸犯法例。



保安局稱，留意到有人於網上宣稱不會理會遊行是否獲批准，會繼續參與遊行，並鼓吹使用暴力，包括投擲汽油彈、非法堵路等宣洩訴求。這些行為嚴重破壞社會安寧，觸犯的罪行可判長期監禁。



「根據《香港人權法案》及《公民權利和政治權利國際公約》，遊行集會自由並非絕對，可為保障公共秩序、公共安全或他人權利等需要，以法律加以限制。法庭裁決更指出，示威一旦牽涉暴力或威脅使用暴力，便是超越受憲制保障的和平示威的界線。」



保安局提醒市民不應宣傳或公布，或參與任何未經批准集結，亦不應參與受禁的羣組聚集。針對任何違法行為，警方會採取果斷行動，嚴肅依法處理，保障公共秩序和公共安全。

民陣籲市民「十一」穿黑衣表態

民陣召集人岑子杰表示，其上訴一如預期被駁回，他斥抗疫成為林鄭政治打壓的最好工具。他指民陣今年無法舉辦十一遊行，呼籲港人在當日小心，「根據過往警方執法情況，警方會不合理地濫用第599G章任意控告市民。」

他指出，警方會上曾以海洋公園作例子，指可以接受的遊行方式要實名制登記，遊行人士需要提供姓名及聯絡電話，令警方有途徑追蹤病毒傳播源頭。岑反駁警方說法，指公眾游泳池重開亦不需要實名登記，反映警方用盡方法想要確切掌握遊行人士個人資料，情況令人擔心。

岑子杰聲稱，雖然無法舉辦十一遊行，仍希望訴求可以突顯，重申今次遊行原定主題是「毋忘義士，釋放12」，又指五大訴求至今未得到落實，要求政府釋放所有被政治檢控的人士，包括12名身在內地港人。他指，十一當日民陣會在報章刊登全版廣告，希望當日市民可以剪下標語戴在身上以及穿黑衣，以作表態。

岑子杰又指，無法估計警方及政府會藉疫情打壓港人到什麼時候，強調民陣會繼續申請遊行直至成功為止。岑最後提到，今次是他與陳皓桓最後一次以民陣正、副召集人身份申請遊行，待周年會員大會過後民陣會再公布下任召集人名單。