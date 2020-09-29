立法會延任｜19名議員決定留任　學者料議員行為轉趨激進

民主派去留民調今日（29日）公布結果，基於支持與反對留任者均未過半數，19名民主派議員決定留任。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，兩、三個月前反對留守的支持者佔多數，惟近一個月經民主派議員對外解說後，民調結果顯示情況有變化，支持留守和反對留守的人士接近一半一半。 蔡子強稱，留守議員要游說支持離任者，留任不是出賣民主派支持者，而是有價值。他預料，留任議員未來一年在議會的姿態和抗爭方式會轉趨激進。

蔡子強稱，留守議員要游說支持離任者，留任是有價值，而非出賣民主派支持者。（資料圖片）

對於現時有三名民主派議員不留任，蔡子強認為，對於需全體議員三分二通過的議案，如DQ在任議員等議案可能會有影響，留守議員應該要小心和齊心。他又稱，在其他議案民主派人數與建制派有一定差距，重點在於如何透過不同策略與政府和建制派對抗。

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽則指，未來一年要視乎往後的事態發展，若有大爭議的議題出現，就會令留任民主派議員有壓力。他稱雖然泛民人數不足以阻擋惡法通過，但激進支持者都要求他們在具爭議的議題上有較強烈的回應。

他預料，原來打算退任的議員在未來一年的政治能量較低，反而爭取連任的議員積極性會較強，認為他們要有實際行動，確認留任價值。