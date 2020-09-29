立法會延任｜林卓廷：將與抗爭派建合作平台　留守有三項重要工作

民主派去留民調今日（29日）公布結果，基於支持與反對留任者均未過半數，19名民主派議員決定留任，但公民黨陳淑莊表示，因個人理由不會續任，連同朱凱廸及陳志全，將有3名立法會議員離開議會。 根據民調結果，支持與反對留任者只相差2個百分點，顯示雙方分歧仍大，政界關注，民主派議員日後如何與抗爭派合作。民主黨林卓廷表示，初選勝出者有相當多民意授權和代表性，未來一定要連結議會外的民間在野力量，盡快建立長遠合作溝通平台。他希望今日下午能與初選勝出者聯絡，透過會面商討合作細節。

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拒設「影子議員」

林卓廷在記者會上表示，過去一個月民主派與抗爭派都參與了不同論壇，有議員亦曾與不同素人會面，雙方一直有溝通。被問到有否與初選勝出者有實質討論，如設立「影子議員」，以及會否作「捐薪金」等承諾，林卓廷回應稱，「影子議員」是由個別初選素人提出，認為其他素人有不同看法，強調民主派在議會要承擔責任，不能將責任推給其他人。

林卓廷表示，民主派留守議會有三項重要工作：第一是跟進12名港人在內地被拘禁事件，將會向政府施加最大壓力，與朱凱廸在議會內外共同施壓；第二是阻擋建制派以特權條例清算反修例運動；第三是全力要求重啟選舉，同時要全力阻止政府提出在大灣區投票的措施。他強調，不知道是否一定能阻惡法通過，但民主派一定會盡最大努力嘗試。

（01製圖）

需陳沛然鄭松泰支持 才保三分一否決權

至於如何在人數佔下風情況下，完成未來一年的工作目標，林卓廷強調，民主派在議會內一向都是少數，若要保住三分一否決權，也要醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰支持。

他表示，未來一年希望拖延梁美芬提出引用《權力及特權法》成立專責委員會，調查過去一年的反修例運動，而目前有多個議員議案排在梁美芬議案之前，加上政府法案有審議優先權，「即使通過專責委員會，也需要經內會處理，其後選主席、訂立調查範圍、委員會日程、傳召證人等」。

他強調民主派會盡力拖延所有程序，又指未來一年只剩7個月實際會期，「議會戰線唔會可以守住所有嘢，但唔守就會被長驅直進」。

林卓廷承認，現時民意相當分歧，他完全理解尊重市民的看法，但希望日後槍口對外，「在連場硬仗下，沒有空間分裂」。