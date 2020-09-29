立法會延任｜全部受訪者53%反對留任　若按原定雙軌制過離任門檻

由民主黨委託香港民研進行的民主派去留民調今日（29日）公布結果，根據記者會上公布的數據，15名參與民調綑綁的民主派議員支持者中，有47.1%支持留任，45.8%反對，在兩者均未達門檻下，最終民主派決定延任一年。 不過，在民研全部2560個樣本中，反對留任的佔53.4%，支持留任僅36.8%，結果隨即「逆轉」。 民研行政總裁鍾庭耀原提出的「雙軌制」門檻中，支持某一選項的受訪者超過全部受訪者一半，或超過接受民調約束的議員支持者的三分之二，即達到門檻，惟後來民主派決定只參考15名議員的支持者意見，若未有改變原定計劃，現時全部樣本中的反對留任者將過半，會得出民主派應離任的結論。

在所有樣本中，傾向民主派的受訪者，支持留任的為43.9%，反對的為48.1%；中間派支持的是35%，反對的是54.4%；傾各建制派支持的有18.3%，反對的有72.5%。整體而言各個政治板塊的支持者同時傾向泛民離任。（盧翊銘攝）

建制支持者反對留任比率達七成

鍾庭耀起始提出的「雙軌授權兼平衡門檻」，即若全部受訪者的一半，或接受民調約束的議員支持者的三分之二，對某一選項表示支持，即達到門檻。民主派於本月初召開記者會，指因為全民過半數會包括並非支持者的人，而民主派經討論後，認為最重要的是其支持者的授權，故決定修正為只參考支持者的意見，並調低門檻至一半。

值得一提的是，民研在記者會上公布的數據，是撇除了「唔知／難講」後的比例。若連同該選項在內，全部受訪者中，支持留任的佔32.4%，反對的佔47.1%；而民主派支持者中，則支持留任佔45.4%，反對留任佔44.2%，比率有些微變化。

另外，在所有樣本中，傾向民主派的受訪者，支持留任的為43.9%，反對的為48.1%；中間派支持的是35%，反對的是54.4%；傾各建制派支持的有18.3%，反對的有72.5%。整體而言各個政治板塊的支持者同時傾向泛民離任。