李慧琼將擔任Now新聞台《大鳴大放》主持　取代記者主持集數

由Now新聞台製作、在收費及免費電視ViuTV每星期播出兩集的政論訪談節目《大鳴大放》，近年一直由醫管局前主席胡定旭主持其中一集，另一集有資深記者主持。消息指，民建聯主席李慧琼將會接任節目主持，取代記者主持的集數，電視台最快下周出宣傳片。 有Now新聞部員工表示，公司公布決定前，平日負責的節目的記者及採訪主任並不知情。有記者擔心，日後政黨人士主持，提問不及記者客觀專業，亦擔心受訪嘉賓政治光譜一面倒，令節目變成單一政見聲音。目前該節目由無綫空降的高層李偉亮負責監製。由無綫空降至Now的新聞及財經資訊主管陳鐵彪接受查詢時指，不回應事件。

目前Now新聞台製作的政論訪談節目《大鳴大放》，每星期播放兩集，一集由醫管局前主席胡定旭主持，另一集由不同記者輪流主持，節目除了在收費的NowTV播放，免費電視ViuTV及網上亦會播放。

Now新聞台中高層向《香港01》記者確認，民建聯主席李慧琼將會擔任《大鳴大放》主持，取代記者主持的集數，電視台最快下周出宣傳片。消息人士指，平日會輪流主持節目的採訪主任、記者在公司由此決定前，並不知情。目前該節目由6月從無綫新聞部空降到Now新聞台的副總裁李偉亮擔任監製。

有Now記者表示，擔心日後節目全部由政界人士主持，變成單一政見聲音，「記者主持根據新聞角度提問，有不同政治光譜的嘉賓，無論建制派還是民主派，記者都會敢於提問及追問。」

現時Now每星期根據不同的議題，會安排熟悉該範疇的記者擔任主持。「如果全部都是政客做主持，市民會失去每星期半小時深入了解新聞的機會。」

就《大鳴大放》主持變動之事，《香港01》向Now新聞及財經資訊主管陳鐵彪查詢，陳表明不回應事件，李偉亮則沒有接聽電話；而李慧琼未有回覆。

2006年啟播 現每周政客及記者各主持一集

Now新聞及財經資訊主管張志剛今年6月退休，由無綫前採訪主任陳鐵彪空降接任，無綫新聞部另外兩外採訪主任李偉亮、吳宜婷同時空降Now新聞台擔任高層。當時三人向Now新聞台員工表示，並無政治任務。

《大鳴大放》是Now新聞台的長壽節目，2006年開始播放，最初由時事評論員做主持，每周播放五集，免費電視ViuTV啟播後，改為每周播放兩集，在免費電視首播，一集由政客主持，另一集改由記者主持。

民建聯主席李慧琼上周六（19日）擔任《大鳴大放》嘉賓，主持節目的是採訪主任；而上周日（20日）胡定旭主持的一集，嘉賓是立法會財委會主席陳健波；兩集同樣有探討「議會前路」。

無綫新聞部亦有類似節目《講清講楚》，節目啟播至今，一直由記者主持。