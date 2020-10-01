授勳2020｜曾天價投張曉明書法　許榮茂膺大紫荊　多「紅人」獲勳

政府公布2020年授勳名單，4人獲最高榮譽的大紫荊勳章，包括立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思、世茂房地產主席許榮茂等，連同金、銀、銅紫荊星章，絕大部分獲勳者為建制派，當中不乏背景「深紅」人士。 身家達700億元的許榮茂近年積極投身政治，最為人津津樂道，相信是2014年出席民建聯籌款晚會，以「天價」1,380萬元投得時任中聯辦主任張曉明的書法「駿程萬里」。近年他在政壇拾級而上，晉身全國政協常委，又攜「國寶」《絲路山水地圖》登上央視春晚，可謂愛國愛港陣營的「紅人」。

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政府讚許榮茂「為善不甘後人」

政府在嘉許語中，讚揚許榮茂在地產界和建築界卓有成就，熱心參與社會服務，創立新家園協會，為新來港人士、不同種族人士及弱勢社羣提供全面服務，促使建立多元包容的社會，形容他「為善不甘後人，對本港的慈善工作貢獻尤深」。

現年70歲的許榮茂是「福建幫」，七十年代來港從事證劵業，賺得第一桶金，後轉戰房地產創立生意王國。許榮茂向來「爽手」，除了競投張曉明書法，2018年民建聯晚會亦投得國學大師饒宗頤墨寶「量寬福厚」，為民建聯進帳一千萬元。

金紫荊星章（部分） 馬逢國—港區人大代表團團長、立法會議員 陳婉嫻—工聯會榮譽會長 彭長緯—全國政協委員、民建聯前副主席 譚錦球—全國政協常委、義工聯盟主席 龔俊龍—全國政協委員、廣東社團總會主席 吳換炎—全國政協委員、福建社團聯會主席 銀紫荊星章（部分） 何超瓊—信德集團行政主席 李小加—港交所行政總裁 譚允芝—通訊局主席、前大律師公會主席 蘇長榮—全國政協委員

何超瓊獲銀紫荊星章。（資料圖片）

何超瓊獲銀紫荊 曾批暴力示威

金紫荊星章方面，共15人獲嘉獎，包括港區人大代表兼立法會議員馬逢國，政府稱讚他對香港的藝術文化發展貢獻宏大。工聯會榮譽會長陳婉嫻、民建聯前副主席彭長緯、曾簽名支持國安法的滙豐亞太區行政總裁王冬勝等，亦獲金紫荊星章。

值得注意的是，今次有多名親中社團領導獲勳，包括全國政協常委譚錦球，他近年在建制陣營近年上位飛快，其創立的「義工聯盟」多人亦獲勳，如全國政協、廣東社團總會主席龔俊龍。

共22人獲銀紫荊星章，包括「賭王」何鴻燊二房長女、信德集團行政主席何超瓊，她去年曾出席聯合國人權理事會，批評反修例示威暴力，又指修例初衷「用心良苦」，惟被示威者「騎劫」，「一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人」。政府在嘉許語中，稱讚何「在提升婦女在社會的地位及促進婦女的發展方面，建樹甚豐」。

此外，快將卸任港交所行政總裁的李小加、獲林鄭委任通訊局主席等多項公職的資深大律師譚允芝，亦獲銀紫荊星章。

鄧家彪。（資料圖片）

多名落選區議員獲「安慰獎」

建制派去年在區選大敗，但多名落選者獲政府頒授榮譽勳章，包括工聯會梁子穎、民建聯李世榮、胡健民、公民力量陳敏娟等。另有多名落選者獲行政長官社區服務獎狀，如經民聯丁煌、新民黨甘文鋒。

工聯會前立法會議員鄧家彪則獲銅紫荊星章，他表示榮幸，認為是對他在勞工問題工作上的重要鼓勵。他認為政府向建制前區議員授勳，是表揚他們在地區多年貢獻，過往亦有類似做法。

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