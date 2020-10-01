授勳2020｜港鐵縱火案救人　鄭澤然獲金英勇勳章　追授3殉職海關

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政府公布2020年授勳名單，今年授勳名單共687人榜上有名。其中四人獲頒金英勇勳章，除了追授3名海關關員外，在3年前港鐵縱火案中不惜危險，捨身救人的鄭澤然亦獲頒金英勇勳章，以表揚他英勇無比，無畏無私地救人的高尚情操。

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表揚鄭澤然展現極高度英勇、無私奉獻

2017年2月10日港鐵荃灣線列車由金鐘駛往尖沙嘴站途中發生縱火案，一名男子在車廂內將天拿水倒向自己和其他乘客身上，並用打火機燃點縱火。

鄭澤然和多名乘客著火，他撲熄身上的火種後，隨即徒手為躺在地上的女乘客拍熄背部火種，導致其手部嚴重燒傷。其後鄭澤然再度阻止全身著火的縱火者走近該女士，避免她進一步受傷。

政府表示，鄭澤然原本可逃至另一車廂，但他選擇留下拯救該名女士，令他自己身體亦多處被燒傷，需留院近三個月。政府表揚他一心只為拯救他人，充分展現極高度的英勇及無私奉獻。

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巡邏時殉職　3名海關獲追授金英勇勳章

另外，政府追授三名已故海關關員，其中已故海關高級關員吳詠敏、已故海關關員黃焯梆和已故海關高級關員黎志恒。2020年1月21晚上，三人與另外兩名關員於淺水巡邏艇執行反走私巡邏任務，惟巡邏艇在沙洲水域被一艘沒航行燈的船隻碰撞後瞬間翻沉，吳詠敏、黃焯梆和黎志恒不幸殉職。

政府表揚吳詠敏英勇無畏、竭誠奉公和克盡厥職的高尚情操；讚揚黃焯梆克盡己職，展現出堅毅不屈的勇氣；又指黎志恒具豐富航海及反走私行動經驗，不幸殉職，令香港海關損折良將，社會亦痛失棟樑。

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