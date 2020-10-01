十一國慶｜鄭若驊指國與家密不可分：國家是每一個國民的堅強後盾

今天是十一國慶七十一周年，律政司司長鄭若驊在網誌撰文，指在中國人的傳統裡，國與家有著密不可分的關係，形容國家是每一個國民的堅強後盾，保障人們可以安居樂業，又指有安定的家庭才有繁榮的社會。

鄭若驊（梁鵬威攝）

正籌備《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇



鄭若驊表示，國家經過了七十一年的發展，經濟和社會上都產生了巨大變化，取得了輝煌成就，她指中國在1978年推出政策，實現農業、工業、科技和國防現代化，開展了國家改革開放的歷程，今天已經成為世界第二大的經濟體。

鄭若驊續指，在國家改革開放的初期，大批港商到內地投資，成為當時國家的對外窗口，輸入資金、人才及管理制度，同時不少香港製造業的生產線北移至珠三角地區，為香港的企業創造了不少的發展機會，亦令香港變成內地與世界市場之間的橋樑，建立和鞏固了香港今天作為國際商貿、物流、航運、金融和專業服務中心的地位。

鄭若驊表示，香港過去一直利用自身的優勢融合國家發展，體現了「同發展」、「共繁榮」，帶來的成就有目共睹。現時國家的「一帶一路」建設和粵港澳大灣區規劃，為香港帶來龐大的機遇，香港應當發揮「一國兩制」下的獨特優勢，善用在金融、法律、科技等領域的經驗，配合大灣區的發展，以及在「一帶一路」沿線開拓業務，為香港的經濟注入新的動力之餘，更加可以為國家作出新的貢獻。

鄭若驊又說，今年也是《基本法》頒布三十周年，《基本法》以法律把「一國兩制」這個偉大構想成功落實，保持香港的繁榮和穩定，律政司正積極籌備「《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇—追本溯源」，邀請專家從不同角度講解《憲法》、《基本法》以及「一國兩制」的關係，希望藉此提升社會對《憲法》和《基本法》的認知。