三權分立｜指特首為雙首長、行政主導　鄭若驊：不應著眼表面稱謂

特首林鄭月娥及教育局局長楊潤雄日前分別表示，香港並無「三權分立」，引起社會熱議。律政司司長鄭若驊今日（5日）發表網誌指，香港的政治體制是以行政長官為首的行政主導制度，行政、立法及司法機關根據《基本法》在行政主導下各司其職、相輔相成，目的是維護國家的統一和領土完整，保持香港的繁榮和穩定。她又稱，國際上的學術研究對「三權分立」概念有不同的理解，認為大家應從香港特區憲制角度正確地理解政治體制，不應只著眼於一個概念的表面稱謂，避免一些不必要的爭拗。

鄭若驊於文中提到，中國作為單一體制國家，根據中國憲制權力來自中央，。（新華社）

鄭若驊於文中提到，中國作為單一體制國家，根據中國憲制權力來自中央，政治制度則為人民代表大會制，全國人大根據《憲法》作出決定設立香港特區和通過《基本法》，並透過《基本法》賦權特區履行職責。根據《基本法》第43條及第60條，行政長官既是香港特區的首長，同時亦是香港特區政府的首長；行政長官作為雙首長，必須按《基本法》賦予的權力履行職責，而《基本法》第48條清晰指出，行政長官的職權是領導香港特區政府、簽署法案、決定政府政策等，正展現特區架構是以行政為主導。

另外鄭若驊續指出，《基本法》列明行政、立法及司法機關各有不同的職責，目標都是共同建設香港。特區政府負責制定政策及提出法案，有需要時交由立法會制定法律，之後再由政府執行；政府亦負責編制財政預算，由立法會審批；至於立法會議員提出涉及政府政策的法案，則必須得到行政長官的書面同意。鄭若驊表示，顯而易見，在《基本法》所制定的政治體制下，行政與立法機關在履行職務上是互有關連，但提出法案的主導權在於行政機關。

▼「三權分立」爭議 各界反應▼

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表明絕對不會影響司法獨立

她又提到，《基本法》賦權特區法院獨立行使司法權及終審權。對於有人擔心司法獨立受到影響，鄭若驊表示絕對不會，《基本法》第85條保障香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究。《基本法》同時列明香港特區的法官經獨立委員會推薦，由行政長官任命；行政機關在政治體制中雖然享有較大的決策制定權，但必須遵守法律，決定亦可以受到司法挑戰，由法庭獨立地按法律和證據裁定有關行為是否合法。

鄭若驊引述已故前英國首席大法官兵咸勳爵（Lord Bingham）指，司法獨立的意義在於「可以自由決定案件的法律和事實價值，不受任何外部影響或壓力，並且公正無私」，認為香港的體制正展現了《基本法》所貫徹的法治原則及司法獨立的內涵。