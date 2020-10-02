陳同佳案｜陳同佳擬本月自首　保安局：如台方同意港府可提供協助

台灣殺人案疑犯陳同佳，出獄近一年仍未赴台自首，協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日（2日）發放陳同佳的錄音聲帶，親口說赴台自首的想法從未改變，會請律師安排返台灣自首的事情，期望10月內成行。 《香港01》就陳同佳赴台投案一事查詢港府，保安局回覆指，現時香港沒有法律與台方進行逃犯移交及刑事司法協助，陳同佳在港洗黑錢的案件亦已服刑完畢，特區政府無權將他續押或對他施加強制措施，如陳願意赴台自首，並獲得台方同意，特區政府會提供可行協助。

保安局以書面回覆《香港01》指，陳同佳在港就「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產案」，亦即洗黑錢一案已完成服刑，現時是自由人，特區政府無權將他續押或對他施加強制措施。如陳同佳願意赴台自首及接受審訊，而獲台方同意，特區政府會提供可行協助。

陳同佳錄音全文 潘爸爸、潘媽媽，你們好，我是陳同佳，我再次為曉穎的事情向你們道歉，我返台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。

陳同佳自去年10月因洗黑錢案出獄，曾公開承諾會赴台自首，之後一直未有露面或發言，今次是陳同佳事隔一年首度開腔談及自首事宜。

管浩鳴代陳同佳發放的錄音聲帶全長不足一分鐘，陳同佳在錄音中語調平穩地說，一直未有改變自首想法，已請律師安排回自首事宜，並再次向死者潘曉穎的父母致歉，又多謝潘媽媽願為他求情。據悉，陳同佳一方未決定是否透過窗口處理，還是向台灣法務部提供相關資料；至於是否乘搭台營客機、家人會否同行，有待進一步安排。

管浩鳴之後回覆傳媒時表示，其他問題要等台灣律師通知，有進一步消息再作通知，「我在星期一之前不會接受訪問，等下星期有多一點消息再考慮。」