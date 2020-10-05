iBond 2020｜最低息率保證2厘　張華峰指適合退休人士： 好過資助

金管局今日（5日）下午舉行記者會，重推通脹掛鈎債劵（iBond），財政司司長陳茂波昨透露，新一批iBond息率與通脹率掛鈎，最低息率保證達2厘，每半年派息1次。 立法會金融服務界議員張華峰表示，現時銀行定存利息約一厘，iBond保證利率提升至兩厘追贏通脹，對市民有一定吸引力。他形容，現在的投資市場環境與2016年相比風險大增，「經濟不好，很多國家印鈔票，大家不敢入市。」他認為風高浪急下市民難承受波動，iBond相對而言更適合退休人士作投資。

政府上一次推出iBond是2016年。（資料圖片／李澤彤攝）

財政司司長陳茂波表示，iBond發行之後緊接會是以65歲或以上長者為對象的銀色債券，兩批債券的發行總額合共最多為130億元，如果認購反應理想，會考慮加碼。

張華峰認為政府發行iBond或銀債「兩樣都好過資助」，因為市民可以透過認購自食其力，對社會經濟有貢獻，「財爺今次諗得周到」。

iBond於2011年首次發行時，有逾15萬人認購，至2016年時增至逾50萬人認購，6年間累計發行總額為600億元。息率方面，以第一批iBond 1最高，每期平均派息率為4.52厘、iBond 2為4.15厘、iBond 3為3.81厘、 iBond 4(4222)為3.17厘、 iBond 5(4228)為2.4厘、 iBond 6(4231)為2.58厘，均為每6個月派息一次。