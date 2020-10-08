政府擬便利大灣區港人投票　泛民質疑成「種票溫床」　將全力阻止

有報道指，特區政府正研究推出便利香港人在大灣區居住生活的措施，包括便利大灣區港人的投票安排。民主派今（8日）召開記者會，批評容許大灣區港人投票，將徹底改變現行選舉制對居住地的法律要求。 民主派會議召集人胡志偉表示，選舉事務處難核實大灣區港人的投票資格，質疑只會令種票行為更猖獗。他強調，民主派反對有關做法，若政府提交修例建議將全力阻止。

質疑為建制派度身訂造

胡志偉指，部分民主派人士不能到內地開展選舉工程，文宣亦必定會受到內地審查，質疑為建制派度身訂造「必勝選舉」，確保他們無往而不利。

法律界議員、公民黨郭榮鏗表示，參選人爭取支持是基本權利，若不能接觸部分選民屬不公，他反問民主派人士是否可在「佛山舉辦選舉論壇」，又質疑他們是否可把談及民主、自由和人權的宣傳單張寄到大灣區。他又質疑，當局為何未有為海外永久性居民提供同樣的投票安排。

立法會選舉延期一年。建制派積極推動於大灣區設票站。（資料圖片）

公民黨黨魁楊岳橋認為，政府現時是「圖窮匕見」，強調若將投票權擴大至大灣區，就應將權利擴展至全世界。議會陣線毛孟靜稱，特首林鄭「露出狐狸尾巴」，因區議會選舉「輸到開巷」，同時登記選民人數大增，就提出大灣區港人可投票做法。她批評政府此舉不擇手段，「無所不用其極」。

18區民主派聯絡會議發聲明指，反對引入境外投票站，指現時大灣區有多達50萬港人居住，若突然開放容許大量人士獲得投票資格，質疑選舉事務處或其他政府部門如何去核實身份。聲明又指，開放境外投票必需配合選舉期間容許候選人拉票，和監察投票及點票的安排，但現時很多民主派人士不能入境大陸，即使可以又可否自由宣傳政綱，在投票日及點票時親身或派出代表監察。