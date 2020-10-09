主持內會疑爆粗「X那星」「你老X」　馬逢國「唔知自己有無講過」

第六屆立法會延任一年，今日（9日）召開首次內務委員會，選出正、副主席。民主派議員多次提名不同黨派議員，負責主持主席選舉的體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國，決定於會議進行1小時後停止提名程序。在點票期間，他疑似在未關咪高峰的情況下數度爆粗，包括「X那星」、「你老X」等。 馬逢國其後回應指，有關言論不是他常用語言，「唔知有無講過」，他又指沒有重聽會議錄音，不知道是誰人說，「如果我意識到我梗係唔會講啦」。

會議在下午二時半開始，競逐連任的民建聯李慧琼未能主持內會主席選舉，改由副主席馬逢國負責。（羅君豪攝）

會議在下午兩時半開始，競逐連任的民建聯李慧琼未能主持內會主席選舉，改由副主席馬逢國負責。期間，民主派議員不斷提名不同建制和泛民議員，擾攘近1小時，馬逢國宣布停止停名，並表明不設選舉論壇環節，直接進入投票程序。

在點票期間，馬逢國於未有關閉主席台前的咪高峰下，疑數度低聲爆粗，包括「X那星」、「你老X」等，但未有直接指明任何人。馬逢國事後被追問事件，他稱「唔知自己有無講過」，強調若意識到當然不會說。對於有關言論是否不合適，他指「當然不合適」，惟稱自己未有重聽錄音，不肯定有否說過，亦不知是誰說。被問到是否因會議遭阻撓而情緒激動，馬逢國表示，他自己不時都會情緒激動，但強調屬兩回事，「肉緊先會激動」。

馬逢國又指，民主派議員在內會不斷濫用議事程序，他作為臨時主持，唯有盡量做得公平、公開和公正，令議員得以順暢進行。對於有議員以「低級主持」形容他，馬逢國稱在處理會議時已盡最大容忍，會寬容看待議員的批評和指罵。