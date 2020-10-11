工聯會調查：94%受訪者同意打擊假新聞　促立法規管網上虛假信息

反修例運動期間，社會出現多宗針對警隊和政府的指控，當中有部分傳言未經證實，例如科大學生周梓樂墮樓原因、港鐵太子站事件，以及15歲女生浮屍案等。 工聯會指，現時香港法例中規管傳送虛假信息的第228章《簡易程序治罪條例》20(b）條，條文不包括互聯網，又指其懲罰僅$1000及監禁兩個月，不具阻嚇性，今法例形同虛設。 工聯會立法會議員郭偉強呼籲政府正視虛假訊息問題，參考外國法例以立法方式防止虛假信息散播，規範大型社交媒體在限時內撤除明顯違法的內容。

郭偉強呼籲政府正視虛假訊息問題，參考外國法例以立法方式防止虛假信息散播。（張浩維攝）

工聯會挑選十項具爭議性的傳聞，於上月22日至本月5日，在政黨網站上以問卷訪問約千名市民，了解市民對有關信息看法。結果顯示，最多人（828人）認為全民核酸測試會將個人樣本及DNA送交大陸的傳聞是荒謬誤導。

有關虛假信息的影響，最多受訪者（867人）認為會「撕裂社會」，其次是造成「惡意污蔑」（836人）及「煽動他人」（794人）；最少人選擇「敵視中央/政府/警察」。

工聯會立法會議員郭偉強認為，假新聞攻擊目標清晰，但觀眾更多會就事實作研究，對於信息背後動機的關注度較低。

調查又顯示，94%受訪者同意需要立法打擊謠言、假新聞。對於調查結果呈一面倒，郭偉強相信由於問卷以網上形式進行，對相關議題關心的人市更傾向主動填寫問卷。

郭偉強指，現時沒有專門法例針對網上虛假信息，政府只能以其他法例作出檢控，例如「不誠實意圖而取用電腦」、「煽惑他人非法集結」。郭認為政府應正視虛假訊息問題，參考外國法例以立法方式防止虛假信息散播；規範大型社交媒體在限時內撤除明顯違法的內容。