施政報告2020｜工聯會批勞工政策遲交功課　倡強積金提供回報保證

特首林鄭月娥本周三（10月14日）將發表《施政報告》，工聯會今日（11日）召開記者會，要求政府增加對勞工支援。工聯會指，政府曾立下多個承諾，包括取消強積金對沖、為低收入人士代供強積金、劃一公眾假期等，但至今音訊全無，認為政府不應「遲交功課」，在施政報告中必須交代。 他們又要求，政府發放失業／停工津貼，以及容許失業綜援可以個人名義申領。有失業工友稱，曾兩度去信林鄭反映現有制度幫不了自己，要求設立失業援助金，但結果被冷待，踢來踢去都沒有回音。

2020年《施政報告》將於周三（14日）發表。（資料圖片）

失業工友鄧先生表示，本身任職傳媒行業20多年，任職的公司今年1月結業，僱主自去年9月起一直欠薪。勞資審裁處今年8月判其勝訴，老闆須付工資及遣散費，但老闆是內地人，至今拒絕付錢，自己變相大半年沒有收入。

他又指，失業期間妻子情緒出現問題，須花時間照顧，短期內難以找新工作。鄧先生8月及9月兩度去信林鄭月娥，反映現時保就業計劃幫不了他，要求至少短期援助，特首都回覆指已轉介交有關部門跟進。其後社會福利處向其「硬銷綜援」，但倒頭來他發現自己不符申領門檻。

工聯會權益委員會主任唐賡堯表示，鄧先生這類案例很常見，因為「保險計劃的現金價值」都被計入資產中，變相令場很多工友資產容易超出，但實際上這些資產又用不到，結果無法受惠。他指，保險不應計算在資產中，否則很多失業工友都會被過濾掉；失業綜援亦應容許以個人名義申領，因為不少家庭財政獨立，中年父母失業後，子女可能本身收入不高或有其他人生計劃而無力資助父母，但家庭總收入又超過限額，因此無法以家庭名義申領綜援。

強積金制度總資產在7月底突破了$1萬億水平。（資料圖片）

鄧家彪促改革強積金

勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪指，本屆特區政府先後承諾多項勞工政策，如取消強積金對沖、為低收入人士代供強積金、劃一勞工假期和公眾假期等，但都未有回音，認為政府不應「遲交功課」。他又指，社會大眾對強積金計劃信任度低，因為沒有回報保證，很多時眼白白看著供款虧損，變成「強蝕金」，認為政府應改革制度，提供一個有回報保證、低風險、跑及通脹的選擇，正如政府推出iBond的原意，也是讓市民得到穩定的回報。

工聯會權益委員會委員丘耀誠指，政府外判合約待遇問題至今未有改善，年假永遠只有7日、年資不獲承認、清潔工防護裝備不足，待遇往往和同工種的公務員大相逕庭。他要求政府先取消外判制度，並以公務員體制聘請原有的外判工，改善他們的工作環境。