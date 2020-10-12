習近平周三南下　林鄭宣布押後發表施政報告　爭取11月底出爐

深圳經濟特區建立40週年慶祝大會將於周三（14日）上午在深圳市舉行，國家主席習近平將出席大會並發表重要講話，深圳方面已邀請香港特首林鄭月娥出席，但活動與原定周三發表的《施政報告》撞期，有傳港府正研究是否押後發表《施政報告》。 林鄭月娥今（12日）表示，早上已約見立法會主席，表示需要押後《施政報告》，但不影響立法會2020至2021年度工作。她表示，本月下旬將前往北京，參與部委協調會議，商討一系列中央支持香港發展政策，爭取11月底發表新一份《施政報告》。 她強調，並非拖到今日才宣布延遲，而是「等到今日」，因需要內地討論中央支持香港措施。

林鄭：押後令施政報告「更有內涵」

有記者提問指，原定週三發表施政報告，今天已經是周一，特首認同的押後的決定太倉猝？林鄭月娥承認時間是比較短，強調自己已經是第一時間通知立會主席梁君彥以及召開記招交代，「我們要平衡的是，想不想有一份更有內涵的施政報告？更有機會可以提振香港市民的信心、令香港的經濟可以走出困局。」

林鄭強調施政報告「緊要」，鑒於今年香港財政嚴峻，今年施政報告難以再有如過去兩三年般，大量動用公共開支的措施，大家會聚焦在提振經濟，「如果知道它的最大目的是這樣，而我也有機會可以爭取更多中央政策支持，是否一定要這麼固執指定某一天讀施政報告，然後令市民失望？」

她表示，明白決定會引起很多揣測及批評，但為了令市民有機會可以重振對香港的信心，她願意作出承擔。

林鄭月娥。（張浩維攝）

【12:18】有記者問到，林鄭稱延遲發表施政報告可讓市民更好地恢復信心，是否表示香港自己不能提振公眾的信心。林鄭指，香港是外向經濟，因此經濟要回復正常，相當視乎其他地方的情況。目前疫情在全球肆虐，香港不少貿易伙伴，如美國，經濟前景都未見明朗，而內地則已控制疫情，所以香港日後的經濟發展，與內地的合作是密切相關。

她又強調，民生政策不會故意扣起待施政報告才發表，一準備好就會公布，例如她在2018年6月公布的新房策、今年1月公布的新民生政策，都是成熟一項推一項。

拒評12港人事件

被問到周未才得悉要與部委開會，而《施政報告》早已預計在周三公布，是否反映港府被動，並給予人「一國」重於「兩制」的感覺？

林鄭月娥指，大家對被動及主動有不同的看法，認為自己是非常主動，看到香港受到如此大的衝擊，擔心香港的就業情況會進一步惡化，所以自己是很主動的梳理了一系列政策建議，希望得到中央支持。她表示，可以隨便選一日公布《施政報告》，但既然自己提出了可以對香港發展有利的建議，而中央未有「say no」，故應該要繼續推進，令香港市民及企業多一點信心。

林鄭形容，這些是好主動的工作，而中央亦很主動地著自己到內地商討，爭取落實部分建議，正正就是「一國兩制」的精粹，中央關心香港是義無反顧，在兩制內由行政長官提出，而非按中央規劃，正是「一國兩制」的意義所在，希望大家循正面的方向看。

她又指，社會上有對行政長官的言行有不同感覺，不過自己的宗旨是以香港的最大利益為依歸，不介意對本人看法，現在需要的是有領導能力帶領香港走出困境，自言有決心，中央亦願意給予支持。

被問到會否順道探訪12港人，林鄭指有關人士需接受當地法律處理，不想再評論。

林鄭月娥。（張浩維攝）

否認整份報告須交予中央批准

【11:45】有記者問到，有什麼措施一定要特首親自與部委見面，是否包括安排內地港人投票；以及之前已知到要到內地協調，為何拖延至今日才公布，會否給予大眾《施政報告》需得習近平指示才可推出的觀感？

林鄭月娥表示，疏理的一系列措施以經濟為主，部分與民生相關，包括市民及企業都希望有序方便人員往來，不過內地部委正在研究，不能具體透露措施，惟可以說涵蓋範圍甚廣。她又舉例指，過往香港面對風險，中央都會推出一些政策支援，如自由行等，今次會聚焦在大灣區發展、金融互聯互通、及創科深港合作等。

林鄭又稱並非「拖延」，可以說是「等到今日」，指香港經過社會動盪、疫情及國際打擊下，中央會加大力度幫助香港經濟復甦，自己在周末獲通知，要率領官員到內地協調後，今早上午已立即通知立法會主席，而且周三除了出席慶祝大會外並無其他行程。

她表示，《施政報告》是政府內部的事務，但在完善「一國兩制」的情況下，與中央的磋商必不可少，但不等於要整份交予中央批准。

▼習近平與林鄭月娥昔日會面情況▼

林鄭表示，周三將會率領特區政府代表團，出席深圳經濟特區40周年慶祝大會，成員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恆。

她指，香港是深圳改革開放的貢獻者，也是受惠者，因此出席是次活動十分有意義。她對對未來深港合作充滿信心及期望。

【11:46】林鄭表示，今日早上約見立法會主席，需要押後《施政報告》，但不影響立法會2020至2021年度工作。她指，立法會往常安排，是會期第一次會議就是年度施政報告，但只是慣常做法，不是一成不變，正如前特首董建華有數份報告是1月公布，梁振英政府的5份報告也是1月發表，所以不存在法律問題。

林鄭指經過疫情，大眾市民期盼的是走出經濟困境，看來今年外圍經濟不穩，短期內復甦機會很低、時間會很漫長，但內地嚴控疫情之下，內地經濟已V型反彈，所以香港經濟要回復，離不開中央支持、融入國家發展大局，因此較早前已疏理一系列措施，要求中央考慮。她剛收到中央通知，由於涉及政策範圍廣泛，不是單一部委可以決定，所以她10月下旬需要赴京，參與部委協調會議，就個別項目作研究，才可得到中央最終決定。有見及此，她認為施政報告如能包含中央支持發展政策，對於市民回復對經濟的信心、商業活動的動力，都有幫助，因此決定押後發表。

她強調，是次決定全是為了香港公共利益，時間方面仍有不確定性，但她會爭取於11月底前公布施政報告。

消息指，習近平今日早上會抵達深圳視察，稍後參與深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動。據悉，特首林鄭月娥很大機會獲習近平接見，更有建制消息指，習近平此行將會公布惠港政策和措施。

時值深圳特區成立40周年，中共總書記習近平將南下發表講話。（新華社/資料圖片）

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