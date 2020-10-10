施政報告｜擬重建大坑西邨　消息：市建局將研與平民屋宇公司合作

位於石硤尾的大坑西邨，自1965年落成，特首林鄭月娥於2018年發表的施政報告中，曾提到大坑西邨重建計劃，至今未能與住戶就安置問題達成共識。 消息指，特首林鄭月娥將於下周三（14日）發表的施政報告中交代大坑西邨重建項目。據了解，政府已聯絡市建局，將會研究如何與大坑西邨業主「平民屋宇有限公司」推動重建，落成後會分別預留部份單位作資助出售房屋及安置現有居民，但未有詳細具體細節。

消息指，特首林鄭月娥將於新一份施政報告提到大坑西邨的重建項目。（資料圖片）

消息指，政府已聯絡市建局，將會研究如何與管理大坑西邨的私人公司「平民屋宇公司」推動重建，而落成後會預留部份單位作資助出售房屋及安置居民，但未有詳細具體細節。

無綫新聞報道指，初步傾向將當中兩座用作安置現有居民「可租可買」，而其餘單位則以資助房屋形式出售。

獲批重建方案可建近5000伙

城規會於2016年通過大坑西邨的重建申請，當時的重建方案為興建6座27至47層高的樓宇，涉及4,925個住宅單位。而根據當時擬定的方案，現有租戶可以選擇獲取賠償搬走，或購買重建後新建成的資助房屋單位，亦可選擇租住不在重建計劃內的舊單位。當時城規會要求需要先與住戶就安置或調遷的安排達成協議，否則不能啟動重建計劃。

大坑西邨以往為寮屋區，為安置受大火影響的居民，政府於1961年以特惠地價批地給私人公司「平民屋宇有限公司」興建大坑西邨。大坑西邨於1965年落成，為香港僅存的私人廉租屋邨，涉及共8座樓宇共1,603伙單位。由於日久失修，早前曾有居於該邨的住戶指，部份單位外牆剝落，露出鋼筋，亦有漏水情況。