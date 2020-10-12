習近平南下｜林鄭率團赴深圳　港府：香港對深圳是貢獻者、受惠者

行政長官林鄭月娥今日（12日）下午將率領特區政府代表團前赴深圳，出席周三（14日）舉行的深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。代表團成員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恒及行政長官辦公室主任陳國基。

政府發言人表示，香港作為深圳最大的外資來源地，有接近8萬家企業在深圳營運，隨着深圳進一步對外開放，香港一直發揮連繫人角色，為深圳以至其他內地企業提供「引進來、走出去」的雙向支援和服務；香港亦發展成為今天的國際金融、商貿、物流、航運和專業服務中心，形容在深圳以至國家的改革開放歷程中，香港既是「貢獻者」也是「受惠者」。