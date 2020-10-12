習近平南下｜林鄭率團赴深圳　港府：香港對深圳是貢獻者、受惠者

撰文：翟睿敏
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行政長官林鄭月娥今日（12日）下午將率領特區政府代表團前赴深圳，出席周三（14日）舉行的深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。代表團成員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恒及行政長官辦公室主任陳國基。
政府發言人表示，香港作為深圳最大的外資來源地，有接近8萬家企業在深圳營運，隨着深圳進一步對外開放，香港一直發揮連繫人角色，為深圳以至其他內地企業提供「引進來、走出去」的雙向支援和服務；香港亦發展成為今天的國際金融、商貿、物流、航運和專業服務中心，形容在深圳以至國家的改革開放歷程中，香港既是「貢獻者」也是「受惠者」。
廣深港高鐵香港段於2018年9月23日通車，至今即將踏入兩周年。（資料圖片）
張建宗署理特首職務
發言人表示，兩地政府早在04年已建立高層的「深港合作會議」機制，多年來在經貿、文化、旅遊、青年交流等範疇建立了互惠共贏的緊密關係；過去幾年兩地合作範疇更加廣泛，包括創新科技、創意產業，以及醫療等，加上廣深港高鐵香港段及蓮塘／香園圍口岸相繼開通，大大方便了兩地人員的往來。香港與深圳作為粵港澳大灣區中心城市，將以優勢互補，共同推進大灣區發展，特別是有關建設國際科技創新中心的工作。
林鄭月娥代表香港特別行政區，向深圳市委、市政府及全市人民致以由衷的祝賀，並期望港深合作更上一層樓。
林鄭月娥代表香港特別行政區，向深圳市委、市政府及全市人民致以由衷的祝賀，並期望港深合作更上一層樓。
林鄭月娥離港期間，將由政務司司長張建宗署理行政長官職務，林鄭將於10月14日下午返港。