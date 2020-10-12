施政報告押後｜林鄭否認被動　稱中央政策值得等：更振奮更有內涵

特首林鄭月娥以疫情嚴重、需爭取中央支持香港措施為由，宣布押後原定本周三發表的《施政報告》。林鄭指，香港經濟要回復，離不開中央支持，因此早前已疏理一系列措施，要求中央考慮，中央要求她本月下旬前往北京商討，故決定押後發表《施政報告》。 林鄭表示，經濟措施涉及中央政策，值得多等一會，為社會帶來更大振奮，令新一份報告「更有內涵」。她否認自己角色被動，反稱是自己非常主動向中央提出一系列建議。

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稱不應固執指定某日宣讀

林鄭月娥在記者會承認，押後發表《施政報案》時間較短，強調自己已經是第一時間通知立法會主席，以及召開記者會交代，「我們要平衡的是，想不想有一份更有內涵的施政報告？更有機會可以提振香港市民的信心、令香港的經濟可以走出困局。」

林鄭指，鑒於香港財政嚴峻，今年《施政報告》難以再有如過去兩三年般，大量動用公共開支的措施，大家會聚焦在提振經濟，「如果知道它的最大目的是這樣，而我也有機會可以爭取更多中央政策支持，是否一定要這麼固執指定某一天讀施政報告，然後令市民失望？」

增法定假期工作照啟動

林鄭月娥指，明白決定會引起很多揣測及批評，但為了令市民有機會可以重振對香港的信心，她願意作出承擔。她又指，經濟措施涉及中央政策，值得多等一會，為社會帶來更大振奮，但現屆政府的民生措施「成熟一項推一項」，不會特別扣起部分措施，例如勞顧會早前討論勞工假增至17天，與公眾假期看齊的建議，勞工及福利局會在這一、兩個星期啟動工作，不會等待《施政報告》。

被問到是否「一國」重於「兩制」，以及會否讓人感覺特首「被動」，發表《施政報告》亦要視乎是否得到中央支持相關措施。林鄭月娥稱，自己非常主動，看到本港經濟受到衝擊，擔心就業情況惡化，因此主動梳理一系列建議，希望得到中央支持，包括金融的互聯互通、與深圳在創科方面的合作、如何鞏固本港的航運中心等，都由她主動向中央提出。