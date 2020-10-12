施政報告押後｜劉兆佳：單靠香港內容一定無料到　須中央出手相助

特首林鄭月娥今日（10月12日）宣布，原定本周三發表的《施政報告》押後公布，是繼立法會選舉後，再有政治大事件押後。林鄭在記者會上聲稱，由於本月底將會前往北京，與各個部委商討一系列中央支持香港發展政策，希望在《施政報告》中包含這些內容，爭取在11月底前宣讀。 曾任中央政策組首席顧問的全國港澳研究會副會長劉兆佳指，以目前的實際狀況，香港經濟要重回正軌，必須有中央政府的支持和配合，可以預期今份《施政報告》如沒有中央出手協助肯定「無料到」。亦因如此，林鄭確實有足夠理由多觀察一會，視乎中央有什麼具體惠港政策，更新報告內容。

林鄭「打定開口牌」 原先報告令人失望

林鄭在記者會上表示，鑒於今年香港財政嚴峻，今年《施政報告》難以再有如過去兩三年般，大量動用公共開支的措施，大家會聚焦在提振經濟，「如果知道它的最大目的是這樣，而我也有機會可以爭取更多中央政策支持，是否一定要這麼固執指定某一天讀施政報告，然後令市民失望？」

這句話極具象徵性：林鄭所暗示的是，如果根據原先的《施政報告》，公眾看後是會感到失望的。

劉兆佳接受《香港01》訪問時指，根據去年四中全會的報告，中央除強調維護國家安全的重要性，在經濟範疇，也明言推動香港發展經濟、改善民生、強化香港與內地經濟融合。在現時以美國為首西方國家對中國的壓制下，中國和香港同時受到西方的壓力，未來要更加依靠中國自身的力量發展經濟，在這背景下，香港也要融入國家發展大局才有出路。

劉兆佳表示，如單靠香港，今年施政報告一定「無料到」。（資料圖片）

劉兆佳：施政報告旨在安定人心

他又指，疫情下香港政府今年已大花3000億元救經濟、保民生，難再大手筆推動政策，可以預期如無中央出手幫助，今份《施政報告》於民生政策上肯定「無料到」。況且，如要施政上有重大舉措，如創科、房屋土地、防疫抗疫、融入十四五規劃等，都一定要有內地、中央政府的配合和支持，因為內地其他城市節奏不一定配合，需要中央出手協調，過程需時。如特首貿然公布政策，最終內地城市未能配合，那只是浪費時間，因此「唔差在等埋個幾月，睇下中央有咩具體措施」。

至於延遲公布《施政報告》，對其他恆常政策是否有負面影響？劉兆佳以其過往協助撰寫《施政報告》的經驗指出，現代社會施政講求效率，如政策重要，政府不可能等待《施政報告》才公布，而是如林鄭所言的「成熟一項推一項」。

劉兆佳認為，現時《施政報告》的作用已經不是公布新政策，而是展示一種政策的新方向，激勵人心。站在這個角度，他認為香港經歷近一年政局變化的衝力，對前景充滿悲觀情緒，如林鄭準備就緒後才公布，確實是正常做法。