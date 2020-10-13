鄧炳強憶老婆警署送湯泛淚　師弟妹以「暴大人」自詡因不了解國家

警務處處長鄧炳強接受《中新社》專訪時表示，「港區國安法」實施三個多月，明顯對香港社會穩定發揮重要作用，同時填補過去的法律漏洞，令執法者有法可依。對於過去一年多的反修例運動，鄧炳強稱，看到母校中文大學學生會迎新詞中以「暴大人」自詡，心中五味雜陳。他認為部分香港年輕人對國家的敵視源於不了解或誤會，故期望無論是中大的師弟妹或是香港大學生和年輕人，都應親身了解和感受國家，不要只從第三者的報道理解。 鄧炳強又指，擔任警務處處長後，一直問自己的良心是否做正義的事，如果是就不用怕，就沒有後顧之憂。鄧炳強說，家人一直給予他很大鼓勵，訪問中更一度眼泛淚光，「我印象最深刻的就是，我太太拿著一壺湯，拿著我要換的衣物來警署看我，我很感動，很感動，很感動，要忍著不哭出來。」

▼鄧炳強哽咽過程逐格睇▼

鄧炳強下月即將上任一周年，他在訪問中指，接任處長時社會一片混亂，沒時間思考甚麼鴻圖大計，最重要是止暴制亂。鄧炳強稱，過去不少人鼓吹暴力和「港獨」，但「港區國安法」實施後，少了大量鼓吹「港獨」的聲音，社會相對平穩。但他強調不能掉以輕心，因仍然有人不斷找機會破壞社會安寧，甚至危害國家安全。

鄧炳強又指，警隊每位警員的盡忠職守令他動容，相信香港會感激過往長時間工作，甚至受傷的警員。對於出現「831地鐵站打死人」和「警員性侵違法者」的指控，警方執法時需澄清謠言，造成不少挑戰和壓力。



▼去年中大示威情況▼

稱改《警察通例》助採訪 「穿黃背心可能會搶犯」

警方早前修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，在新修訂的定義下， 警方認可的傳媒，只包括已登記「政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）」的傳媒機構，以及「國際認可及知名」 的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構。

鄧炳強表示，警方非常尊重傳媒採訪權，所有媒體包括網媒等都可在公眾地方進行採訪，但指去到較危險的情況，警方需確保行動不會受影響，「例如當我們作出拘捕的時候，以往都見到很多穿黃背心的走過來，甚至部分可能會搶犯，或者對我們同事構成危險。」

他認為，相關情況下，警方需劃起封鎖線並採納政府新聞處制度下登記的傳媒，強調這是公平和有透明度的制度，因警方可便利真正從事採訪亦不影響警方的人近距離工作，重申整件事目的是希望進一步協助記者採訪。