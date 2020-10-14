跨境投票｜周浩鼎稱應准內地港人投票　尹兆堅：為何不包英美澳紐

選舉管理委員會前日（12日）發表立法會選舉報告，提到當局應研究管制初選活動，以免誤導選民以為是公共選舉的一部分，又指若實行境外投票，應確保有合適監察機制。不過，政府計劃修改選舉法例似乎勢在必行，特首林鄭月娥較接受內地傳媒訪問時稱，讓內地港人可以投票是「社會訴求」。 民主黨立法會議員尹兆堅今早（14日）出席港台節目上提到，現時法律上對初選活動實際上有規管，對報告內容感到錯愕，質疑所謂規管初選是針對某個陣營的協調活動而設。民建聯周浩鼎反駁指，民主派早前的初選已構成選舉工程的一部分，若不規管，是縱容民主派「打茅波」。

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尹兆堅：不應妖魔化初選

尹兆堅表示，現時「初選」活動雖沒有法定定義，但實際上是有規管，選管會今年發表的報告提到，提名期結束前、曾公開宣布有意參選的人，不論最終有份參加立法會選舉與否，必須向有關當局提交選舉開支及捐獻申報書。他認為，初選不可能「誤導」選民，因為如果有此情況，投票人數就不會只有60多萬。

他又指，全世界有民主選舉的地方都有初選，甚至建制派自身都有或多或少的「初選」協調，反問如果是「西環」在背後協調選舉，為何又不算是「初選」，所謂規管是否只針對某一陣營。他質疑，有建制派和親中媒體質疑初選「違法」，純粹因為初選增加了民主派的勝算，強調民主派初選不存在任何欺詐行為，毋須妖魔化。

對於林鄭稱境外投票是「社會訴求」，尹兆堅質疑這只是「政權渴求」，扭曲民意，認為實際情況是社會對境外投票有大量懷疑。他稱，過往對於「通常居港」定義，執行上已有灰色地帶，因為每每見到有一輛輛的跨境巴士接載長者到港投票，而當中有部分長者是參與廣東計劃在內地養老，連原先公屋單位都已交還，但政府部門過往稱難以執行；如果再放寬跨境投票，潛在漏洞可能更多。

尹兆堅又指，如果要確保市民投票權，為何只針對內地，反觀台灣、英美澳紐等地為何不包括在內，政府講不出一個道理，令人質疑這是否只是為了某陣營的票倉著想。

尹兆堅。（資料圖片）

周浩鼎：內地執法人員維持秩序不損公信力

周浩鼎反駁指，初選活動必須規管，尤其反對派如此勞師動眾舉行初選，易令市民誤會，實際上也已構成選舉工程一部分，如不去規管某程度是縱容「打茅波」，最低限度都要列明須計算選舉開支，甚至不容許這類大型初選活動出現。他回應尹兆堅指，民建聯今屆並沒有舉行初選，而是進行黨內協商及中委會表決。

有關容許居於內地選民投票，周浩鼎認為是恰當、應該，指過去對於選民登記「通常居港」上，條例沒有清晰定義，但有法庭案例顯示在處理上是相對寬鬆的，即使有某些時間離開香港到其他地方居住，只要是有特定目的，也能被視為通常居港，而一個人也可有兩個「通常居住」地點。

對於在內地投票具體操作問題，他認為香港有駐內地經貿辦，可研究借用或另設票站也行，當然要待政府提供更多資訊可以給予詳細意見，但整體上他同意港府特派人員到內地處理投票。

有報道指，政府初步計劃委派香港人員往內地站票工作，有關票站秩序考慮交由內地執法機關負責。周浩鼎指，不擔心由內地執法人員維持秩序會影響大眾對選舉的信心，不須對內地人員加上負面標籤，最重要的是到時清晰告訴選民該怎樣做。