跨境投票｜力推居內地港人投票　林鄭稱是社會訴求：要排除萬難

港府計劃容許居內地港人投票，引起爭議，特首林鄭月娥接受《深圳衛視》訪問時表示，在內地的香港登記選民可以投票是「社會訴求」，也是從社會上聽到的聲音；只要為香港好，為香港市民及香港的下一代好，這些工作都值得做，亦會繼續聆聽社會的聲音。 林鄭直言在香港做事很困難，要迎難而上、排除萬難的精神才能做到；在內地則說做就能做到，故自己每次到訪深圳，市領導都同情自己。

林鄭月娥接受《深圳衛視》訪問。

林鄭在訪問中指，除香港會融入內地發展，政府有很多政策也鼓勵港人在內地居住一段時間或讀書，「如何能讓這些沒辦法在一些選舉裏面投票的港人投票？這是一個很實在的問題。」林鄭指，尤其經過這次疫情，沒有人可以預料「近在咫尺，但（內地港人）真係返唔到嚟（香港投票）」，需要探索跨境投票問題。

《香港01》早前報道，當局正研究修例推行全國性投票制度，不僅常居大灣區港人，在上海、北京等重要熱門地點的港人，亦可在當地「遙距」投票，以防大型選舉再次因爆疫擱置，目標由明年立法會選舉起落實。

選管會昨日發表立法會選舉報告中，亦提及境外投票建議，指跨境投票涉及重大選舉政策考慮，政府應就政策層面及相關法律運作作研究，若要實行，必須確保有合適的監察機制，確保選舉的公信力不會因而受損。