立法會｜張超雄稱留任逼不得已　梁君彥：若認為議會不合法請離開

延任不少於一年的立法會今日（14日）開鑼，決定留守議會的民主派，一開已發動「點人數」攻勢，一個上午至少點算5次法定人數。原定發表的《施政報告》被押後，立法會復會首天改為審議上年度未處理完的4條法案。 工黨張超雄發言稱，今日進行的議會違反《基本法》，自言不應仍在此發言，「企喺呢到係逼不得已」；立法會主席梁君彥隨即表示，若認為議會不合法可以離開，不需要在此辯論，獲建制拍手叫好。 會議期間，民主派多次要求點算法定人數，建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓批評，泛民若繼續留任、收取酬金，就應做實事，民主黨林卓廷反指謝作為監警會副主席，卻不斷縱容警方「濫權」。

張超雄：議員有責任質詢《施政報告》 梁君彥反問為何去年要阻撓

立法會今早審議《2019年成文法（雜項規定）條例草案》，司法機構為加快處理民事案件尤其是免遣返聲請，建議修訂《高等法院條例》中上訴庭處理部分司法覆核許可程序，可由一般3名法官改由兩名法官便可處理程序。

張超雄發言指，今日會議有三個「不該」，第一個是自己不應該仍在議會發言，指《基本法》規定議員任期為4年，今屆立法會早已完結，現在進行的議會是「違法違憲」，「企喺呢到係逼不得已」，又質疑政府因為怕輸而押後選舉。主席梁君彥即反反駁，若認為這個議會不合法請離開，不需要在此辯論，有建制拍手支持。

張超雄繼續發言，指第二個「不該」是今日會議原定發表《施政報告》，議員亦有責任進行質詢，梁君彥反駁稱，自己已就《施政報告》押後出通告解釋，反問張若記得議員有憲制責任聆聽《施政報告》，為何去年民主派要阻礙報告發表。張超雄辯稱，自己去年因椎間盤突出而留醫，無份阻礙，引起在場議員嘩然。

張超雄又指，第三個不該是因應疫情，議會應討論有利民生及社會的事項，論優次不應先審議《成文法》。他又批評，《施政報告》突然被抽起，反映立法會已非香港人的議會，特首亦已非香港人的特首。

泛民數度點人數 謝偉銓促收酬金要做實事

謝偉銓發言斥民主派「有口話人冇口話自己」，過去一年浪費了7個月選內會主席，大量無爭議性法案無法通過，才是真正影響民生的行為。謝偉銓發言期間，民主黨許智峯兩次提出點算法定人數，謝其後著泛民若繼續留在議會、收取酬金，就應用時間做實事，而非打鐘拉布。

林卓廷隨即批評謝偉銓作為監警會副主席，完全沒有做好監察的角色，「你謝偉銓係責無旁貸！」