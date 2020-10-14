立法會延任今日開鑼　建制收官員電話「溫提」留守　泛民文鬥應戰

破天荒延任一年的立法會今早（14日）復會，新一輪議會攻防戰隨之揭幕。按傳統，每年立法會「開鑼」之日，亦是行政長官宣讀新一份《施政報告》的大日子，惟今年林鄭月娥押後宣讀，今日立法會會議內容亦「反高潮」，由牽動全社會利益的施政「重頭戲」變為處理上年度未及完成審議的4條沒太多爭議性的政府法案。 然而，立法會延後首次會議仍然受關注，特別是建制、泛民有何互動，反映未來一年政治生態趨勢。據悉，有部分建制派已收到政府官員電話，「溫馨提示」今日要留守議會，以防在首次立法會大會就出現流會，影響4條政府法案通過進度。有建制派坦言，泛民在國安法的「金剛箍」下，應不敢再有武鬥場面，料對方將以「文鬥」拉布制衡。 有泛民中人則指，原本嚴陣以待「恭候」林鄭亮相宣讀施政報告，現變了「無戲唱」，而4項法案爭議性不大，民主派會如常岀席會議，暫無計劃有大動作；強調現時最重要的戰場是容許內地港人投票，若政府短期內極速將修例交立法會「闖關」，民主派一定會全力反對。

根據今日立法會大會議程，將有4條政府法案尚待審議，包括《2019年成文法(雜項規定)條例草案》、《2019年漁業保護(修訂)條例草案》、《2019年廣播及電訊法例(修訂)條例草案》及《2019年運貨貨櫃(安全)(修訂)條例草案》，但不設議員口頭及書面質詢環節，一眾待處理的議員譴責議案也暫不見影。

建制派有41人 應付「點人數」不成問題

有建制派表示，4條法案不具爭議，惟各政策局不敢怠慢，今日先後致電議員「溫馨提示」要留守議會，以防新一年度首次會議出現流會等尷尬場面。該議員坦言，雖然陳凱欣被DQ，建制派目前仍有41人在議會，有足夠人數應付泛民「點人數」等招數，不過若有少部分人「輕敵」不現身，或致「甩轆」流會。

值得留意的是，今日立法會大會只開一日會，若未及處理所有議程，將順延至下周會議。本周四立法會將進行各事務委員會選舉，據悉，建制派打算囊括全部18個委員會的正副主席，全面封殺泛民的拉布空間。