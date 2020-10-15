旅遊氣泡首發新加坡　郭家麒質疑當地非零確診　安排令人擔憂

商務及經濟發展局今日（15日）公布，已和新加坡方面達成原則性協議，昨日與新加坡達成原則性協議可推行雙邊「航空旅遊氣泡」，兩地政府將於未來數星期為「航空旅遊氣泡」的各項安排敲定細節。公民黨郭家麒質疑，港府的公布未有細節的安排，認為新加坡仍非零確診之下，有關安排令人擔憂，要求當局盡快到立法會交代有關細節。 公民黨立法會議員譚文豪指，港府有需要交代清楚更多細節，例如疫情惡化至甚麼情況下會取消氣泡，而食物及衞生局應在今次安排中有更多參與。他又質疑，如果港府認為香港已安全至適合旅客來訪，為何不放寬限聚令及立即重啟選舉。

當地累計逾5萬宗 仍有零星個案

郭家麒見記者時指，香港的確診數未已超過5,000宗，但新加坡亦有超過5萬宗個案，數字不少。他解釋，新加坡較早前較在外勞宿舍爆發的群組個案，但有關問題已歸0，而新加坡社區仍有零星個案爆發，相信在這情況推動旅遊氣泡，會令大家擔憂。

指新加坡與中台互通 上下機需檢測

郭家麒舉例指，新加坡與其他較低風險地區，例如台灣、內地都有旅遊互通措施，但仍要求有旅客在上機前後做病毒測試，才將檢疫期減至7日，並要求在離開檢疫時再做測試，才可自由活動。他反問，香港有30種豁免人士，質疑有關人士是否亦需要在往來兩地時進行核酸測試。

郭家麒憂慮政府為了振興經濟，將疫情置之不理，認為如果今次推出氣泡的決定無深思熟慮，「又是邱騰華閉門造車」的話，對此很有保留。他要求政府在作出相關決定之前先諮詢專家意見，留意到之前不少決定都沒有問及專家。