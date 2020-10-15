美國制裁｜自治法案制裁名單僅10人　盧偉聰無份：我相信不是剔除

美國國務院昨日（10月14日）根據《香港自治法》發表報告，正式向國際金融機構發出警告，要求不再與包括行政長官林鄭月娥在內等遭到制裁的人士有商業往來，否則可能面臨二次制裁，不過被列為須制裁人士只剩下特首林鄭月娥等10人，警務處前處長盧偉聰被剔出名單。 盧偉聰晚上出聲明回應表示，雖然名單沒有包括他本人，但他相信不是剔除其名字，只不過該份制裁名單是針對他退休後所發生的事情，「事實上，第一份針對去年社會動亂事件的制裁名單仍然生效。」

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鄧炳強：我完全沒有當是一回事

盧偉聰在聲明中續指，他對美國國務院提出制裁的回應，與上次一樣，強調世界上任何國家的政府及警務人員，均有責任維護國家安全，確保社會秩序及公共安全。他斥美國政府制裁蠻不講理、不公平，對此表示極度遺憾和憤慨。

盧偉聰表示，將一如既往堅定支持中央及特區政府在港落實國家安全法，以確保一國兩制行穩致遠，全力保障國家安全及香港長期繁榮穩定。

警務處處長鄧炳強則說：「美國的所謂『制裁』，我完全沒有當是一回事」，強調不會動搖他對維護國家及香港安全的決心和信心，「這亦是我的責仼和榮譽。我會繼續帶領警隊，除暴安良，維持社會秩序，專心做好維護國家及香港安全的工作。」

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