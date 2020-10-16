美國制裁｜外交部駐港公署批美干預香港事務　歇斯底里污衊國安法

美國國務院昨日（10月14日）根據《香港自治法》發表報告，正式向國際金融機構發出警告，要求不再與香港特首林鄭月娥等10名中港官員進行商業往來，否則可能面臨二次制裁。 外交部駐港特派員公署發聲明指，針對美政府炮製所謂《香港自治法》報告，公然污衊香港國安法，蠻橫制裁中方人員，赤裸裸干預香港事務和中國內政，發言人表示堅決反對並予嚴正批駁。 發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方應該糾正錯誤，立即停止以任何方式乾預香港事務、干涉中國內政，中方將繼續採取堅決有力措施，捍衛國家主權安全利益，維護中國企業和有關人員的合法權益。

▼8月遭美國財政部列入制裁的中港官員名單及理由▼

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公署發言人表示，香港國安法填補了香港維護國家安全漏洞，結束了「港獨」猖狂，扭轉了「黑暴」亂局，香港迎來由亂轉治的重大轉折，「一國兩制」實踐揭開新的一頁，又指事實證明，香港國安法對極少數危害國家安全的反中亂港分子是高懸利劍，對絕大多數守法香港市民和外國人士則是「守護神」，港人依法享有的權利自由得到切實保護。

批美唯恐香港不亂、企圖遏制中國發展

發言人指出，美方無視香港形勢正在趨穩向好的事實，無視香港社會重整行裝再出發的主流民意，無視不干涉別國內政的國際法原則，炮製所謂報告，歇斯底里詆毀香港國安法，別有用心抹黑中央和香港特區政府撥亂反正之舉，氣急敗壞制裁中央和特區政府官員，赤裸裸為反中亂港分子撐腰打氣，再次暴露美唯恐香港不亂、企圖遏制中國發展的險惡用心。但發言人強調，美方的錯誤言行擋不住「一國兩制」行穩致遠的歷史大勢，擋不住香港融入國家發展戰略、開創發展新局的廣闊前景，更擋不住包括香港同胞在內14億中華兒女實現民族復興偉業的磅礴力量。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方應該糾正錯誤，立即停止以任何方式乾預香港事務、干涉中國內政，中方將繼續採取堅決有力措施，捍衛國家主權安全利益，維護中國企業和有關人員的合法權益。