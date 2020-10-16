運房局擬暫停一手樓空置稅、專營的士立法　兩爭議法案重啟審議

立法會內務委員會今（16日）討論4個曾於上年度中止工作的法案委員會路向，包括垃圾徵費、禁售電子煙、專營的士，以及一手樓空置稅。運輸及房屋局長陳帆通知內會主席李慧琼，當局打算暫停專營的士及一手樓空置稅的立法工作。 至於餘下兩項法案，立法會法律顧問解釋，由於上年度的內會已決定解散四個法案委員會，因此程序上法案委員會「已經不存在」；內會有權決定是否重新成立法案委員會，或安排其他合當方法處理相關法案。 民主派認為應延續上年度的審議進度，建制派則意見紛紜，地產及建造界議員石禮謙反對繼續審議4條法案，一直反對禁售電子煙的自由黨強調，需由頭開始討論法案，獨立的馬逢國則認為不應浪費先前的工作，應聚焦在未審議部份。

運輸及房屋局長陳帆通知內會主席李慧琼，當局打算暫停專營的士及一手樓空置稅的立法工作。（羅君豪攝）

不滿空置稅 石禮謙：點解死咗又可以翻生？

曾批評政府推空置稅是「假民主」的石禮謙率先發言，反對繼續審議4條法案的議員，指一年會期時間太短，有其他民生議題包括「明日大嶼」需要跟進，不應該花時間在「無謂」的工作，質疑「點解死咗又可以翻生？你估係耶穌？」。

大部份民主派議員支持繼續審議餘下的兩項議案，會計界梁繼昌表示，議員過去已經為法案做了許多功夫，若重新成立法案委員會應延續上年度的審議進度，若由頭開始審議「相當無謂」。

自由黨一直「拉布」阻擋禁電子煙草案，自由黨張宇人、易志明、邵家輝輪流發言，認為應由頭開始討論，不應剝奪其他議員發言權利；邵家輝指，新加入法案委員會的成員不清楚以往討論進程，延續上年審議進度對他們不公道。

民建聯黃定光、經民聯盧偉國認為，審議細節應由新成立的法案委員會主席及會員決定，而非由內會「指指點點」。

民主派議員認為應延續上年度的審議進度。（羅君豪攝）

郭榮鏗嘲建制突然緊張：逃犯條例係咁就唔會出事

當初提出空置稅建議的公民黨郭榮鏗批評建制派議員虛偽，稱從未聽過建制派如此緊張法案委員會工作，「要咁尊重法案委員會自主性，如果當年《逃犯條例》係咁，就唔會出事啦。」他又反駁指，任何法案委員會都可以有新委員中途加入，質疑若按此標準，是否每次有人加入都要重新審議？

其黨友譚文豪指，全體立法會議員人數有減無增，若議員真心緊張法案，去年早已加入討論，批建制派一心只想「拉布」卻不承認。

內會主席、民建聯李慧琼反駁郭榮鏗，指兩者不能相提並論，稱《逃犯條例》法案委員會由於當時選主席失效，內會才介入。李慧琼最終指，由於大多數議員同意重啟審議，決定會重新成立法案委員會，審議禁售電子煙及垃圾徵費。