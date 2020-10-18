公開教師資料如文革？梁振英斥教協無知　質疑教師屬青年激進源頭

國家主席習近平上周出席深圳經濟特區建立40週年慶祝大會，提到要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（18日）接受商台節目訪問時表示，「百聞不如一見」，青少年應親身前往大灣區城市，了解國內的發展情況。對於教協批評他公開教師資料如「文革式批鬥」，梁振英否認煽動仇恨，反指教協對歷史無知，強調一部分教師散播不當訊息，煽動學生參與違法行為，如同「緊密接觸者」，家長應有知情權。

指青少年「百聞不如一見」了解國家

梁振英表示，過去一年多以來社會撕裂，反對派導致政府施政舉步維艱，國安法之下社會治安得以平復，青年人應該利用事業發展機遇，往大灣區發展，尤其現時經濟不景、工作難求，青年人可把握大灣區機遇，踏上事業發展的階梯。

至於有意見認為，大部分香港人尊重言論自由、民主、人權等普世價值，對於中國內地的法制始終有戒心，未必願意前往內地，梁振英認為「百聞不如一見」，正如他過往也協助舉辦過一些學生即日來回大灣區的活動，透過參觀、講解等，讓本港青少年明白香港與大灣區城市連繫緊密，也會給予學生一些自由活動時間，讓他們四處行走，感受當地的人民生活和精神面貌。他表示待疫情過後，學校可多安排這類活動。

梁：公開教師資料不涉私隱

近日梁振英持續狙擊教育界，要求公開被裁定專業失德教師資料，更於社交網整合公開18名上庭教師資料，受到教育界及民主派強烈反彈，教協形容為「文革式批鬥」。梁於節目中回應，使用「文革」二字說明教協「對歷史無知」。

他指，香港過去一年出現聳人聽聞的事件，即使是法國黃背心運動、美國反警示威，都沒有出現像香港那般，有多達一千多名青少年和學生、百多名教師被捕的情況，，有青少年被激進化到襲擊警員、參加非法行為、甚至暴動，因此教育一定出現問題，要深究的是學生從什麼地方「受感染」。他認為老師在這方面也是「緊急接觸者」：「當然可以說是通過社交媒體或傳媒，但學校是否一個方向？老師是否源頭？我們要追究這件事。」

他又提到，即使是重視私隱的國家如英國，政府部門處理針對教師的投訴，一旦投訴成立並立案調查便要公開教師資料。他強調家長有知情權及責任保護子女，以防教師在校宣揚與宗教種族有關的極端思想，不存在學術自由、言論自由或私隱的問題。