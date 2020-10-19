林鄭自爆曾有人招手邀跳槽　40年公僕生涯問心無愧：已經百毒不侵

港區國安法於6月30日晚由特首林鄭月娥簽署生效，至今已三個多月。林鄭接受報章專訪期間提到，《國安法》收效迅速，在恢復香港社會穩定方面，起「立竿見影」的效果。她表示，從事公僕生涯40年面對眾多困難，靠的都是「問心無愧」四字，堅持服務市民。 林鄭上任之初稱希望加強與立法會溝通，每月出席立法會「短問短答」環節，但林鄭稱過去一年半看不到她所想的成效，甚至被一些議員「侮辱」，因此不會再考慮出席相關環節。

曾有人向其招手 惟自己堅持服務市民

林鄭接受多份報章訪問，提到國安法生效至今3、4個月，社會恢復穩定，市民可以放心，不需要再怕走在街上遇到「黑暴」、受到襲擊、商舖不敢開門等情況。她又指，政府各部門在落實國安法方面的相關工作都很順利、到位，接下來政府的重要工作，就是深化社會對國安法的認識。

林鄭又指，從事公僕生涯40年，過往也有「出面人」招手希望她「跳槽」，但自己仍然堅持做公務、服務市民。她表示，會無懼任何打擊，認為所做的都是為香港好、國家好，問心無愧，面對責難已經「百毒不侵」。

林鄭提到，往後會致力修復香港形象，具體包括兩方面工作，一方面在國際上多講「一國兩制」，多講香港對人權自由的保障、對法治的堅持，讓海外投資者安心來港投資營商；對於內地，要作感情上的修復，以示仍然歡迎內地人來港讀書、工作、旅遊。這方面，她指香港駐內地和海外的辦事處將肩負重任；政府新聞處早前亦已招標，聘請國際公關公司宣傳香港形象，今年底或明年初將有全面的宣傳工作。

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稱受民主派侮辱 無意再出席立法會短問短答

過去一年半行政、立法關係緊張，民主派發動各種形式議會抗爭。林鄭承認，與立法會修復關係有困難，但強調政府仍會尊重立法會，保持合作態度。她擔憂未來一年議會，在部分議員的拖延下，一條相對簡單的法例草案都要用極慢的速度審議。

林鄭上任之初，曾表示為增加與立法會議員溝通，每月到立法會出席「短問短答」環節，但去年修例風波後已不復見。林鄭表示，如果立法會給她的感覺，是仍然值得行政長官入去交代工作及聽取意見，自己一定會前往，但過去一年半令她發現「好像沒有什麼好的回報」，因此表明不會重新考慮出席短問短答，會專注做其他工作：「如果每次入立法會，只是出現矛盾，甚至被他們（反對派）──不好聽地說是──侮辱，我為何要做這些事呢？」