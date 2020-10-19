林鄭：對造地問題感辛苦　批有人搞對抗　明日大嶼優於桂山島填海

特首林鄭月娥接受數份報章專訪，談及多項議題，其中有關土地問題，林鄭稱應對造地問題感到「辛苦」，因為政治氣氛和保育意識高漲，有人與政府對抗拖慢進度，現時造地比1997年困難十倍。 她又指，自己沒有聽聞過中央有意在內地水域填海造地幫助香港，如珠海桂山島，認為與其在內地水域填海，不如積極發展明日大嶼計劃。

慨嘆有人與政府對抗拖慢造地進度

多份報章今日（10月19日）刊出林鄭月娥專訪。林鄭談到土地問題時表示，沒有聽過中央提起有意在內地水域填海造地幫助香港，只是從坊間聽過相關提議，但她認為要解決香港建屋問題，不能影響中央的保育政策，現時中央也很重視保育，她又認為與其在內地水域填海，倒不如積極發展明日大嶼填海計劃。

林鄭又慨嘆，現時造地工作很「辛苦」，因為香港政治氣氛、保育意識高漲，過去社會對維港、濕地、文物保育等較不緊張，但現今社會「有一班人為此與政府對抗而拖慢進度」，現時土地開發工作比1997年「起碼艱難十倍八倍」。

林鄭月娥接受專訪，稱對造地問題感「辛苦」。（資料圖片/張浩維攝）

插針樓只是止痛藥 「打餐死不如打餐大」

她又稱，現屆政府重視中長遠政策，一些如上屆政府的「揼石仔」造地工作，很容易無以為繼，將球場、運動場等改劃成插針樓，都只是「短暫止痛藥」，認為「既然每次都打餐死，倒不如打餐大，一次過開拓一、兩千公頃土地」，改善收地賠償、安置，並繼續舊區重建。

土地共享先導計劃由今年5月推出，至今未有發展商提出申請。林鄭提到，相信其中一個關鍵是補地價問題，令發展商怕「拗餐死」而卻步。由於參與計劃後，補地價涉及大量估價、爭拗的過程，行政程序冗長，最終得到的利潤也未必多，林鄭認為政府要在補地價政策上想辦法，令「可以做得成的事情做得成」，但她未有透露詳情。